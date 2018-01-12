Trump bilgisayar oyunundaki uçağı Norveç'e sattı

Beyaz Saray’da Norveç Başbakanı Erna Solberg ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump yine çok ilginç bir açıklama yaptı. Trump, ABD’nin Norveç’e Kasım ayında F-52 ve F-35 savaş uçaklarını teslim etmeye başladığını söyledi. Bu ilginç açıklamanın üzerine ABD Başkanı sosyal medyada alay konusu oldu. Çünkü gerçekte ABD, F-52 isimli bir uçak üretmiyor. Bu model yalnızca bir bilgisayar oyunu olan Call of Duty’de yer alıyor.

Sayıları karıştırdı

ABD, F-52 tipinde bir uçak üretmiyor. Ancak Norveç’e 52 adet F-35 savaş uçağı satışı yapıldı. Bunlardan ilk üç tanesinin teslimatı da Kasım ayında gerçekleştirildi.

Basın açıklaması sırasında yaptığı hatayı fark eden Trump durumu toparlamak için, ''Toplamda 52 sattık ve bir kısmı şimdiden verildi, hatta takvime göre erken teslim edildi. 10 milyar dolarlık bir sipariş sözkonusu” dedi.