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Teknoloji Türk Milli Klavye Takımı, dünya şampiyonu oldu
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İNTERNET

Türk Milli Klavye Takımı, dünya şampiyonu oldu

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, 4 şampiyonluk, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük alarak takım sıralamasında dünya şampiyonluğunu kazandı

Haber Merkezi AA
Finallerde derece alabilen bin 243 yarışçı arasında Türk Milli Takımı, 4 şampiyonluk, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük alarak takım sıralamasında bu yıl da dünya şampiyonluğunu kazandı.
Finallerde derece alabilen bin 243 yarışçı arasında Türk Milli Takımı, 4 şampiyonluk, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük alarak takım sıralamasında bu yıl da dünya şampiyonluğunu kazandı.

Türk Milli Takımı, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda 4 şampiyonluk, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük alarak takım sıralamasında dünya şampiyonu oldu.

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (Intersteno) Türkiye Temsilciliği ve Intersteno Türk Grubu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler'e bağlı Intersteno tarafından düzenlenen ve dünya genelinde 10 binlerce yarışçı elemeleri sonucunda yapılan Dünya İnternet Klavye Şampiyonası sonuçlandı.

Finallerde derece alabilen bin 243 yarışçı arasında Türk Milli Takımı, 4 şampiyonluk, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük alarak takım sıralamasında bu yıl da dünya şampiyonluğunu kazandı.

Anadil ve çok dilli (17 dil) ayrımıyla iki yarış türünde ve 4 yaş kategorisi ile yapılan 8 yarıştaki en iyi üçer yarışçıya verilen 24 madalyanın 12'sini Türk yarışmacılar kazanarak takım halinde de dünya şampiyonu oldu.

Diğer 12 madalyayı Japonya, Çekya, İtalya ve Arjantin kazandı.

Türk Milli Takımı, 13-20 Temmuz'da İtalya'nın Caglari şehrinde yapılacak Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'na katılacak.

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