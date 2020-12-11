Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Türk mühendislerden açık kaynak kodlu teknoloji hamlesi
İNTERNET

Türk mühendislerden açık kaynak kodlu teknoloji hamlesi

Yerli teknoloji şirketi Bulutistan, IDC Turkiye Cloud & Datacenter Summit 2020’de geliştirdiği yeni teknolojilerini duyurdu. Yapılan açıklamada açık kaynak kodlu yazılımlar kullanarak geliştirilen yeni teknolojilere dair detaylar paylaşılırken Türk mühendis ve yazılımcıların gücüne vurgu yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Türk mühendisler
Türk mühendisler

Bulut teknolojileri dünyasının önemli oyuncuları arasında yer alan Bulutistan, 9 Aralık’ta düzenlenen IDC Turkiye Cloud & Datacenter Summit 2020’de açık kaynak kodlu yeni teknolojilerini açıkladı. Yerliteknolojişirketi, Türk mühendisler eşliğinde 'konteyner teknolojileri', 'docker teknolojileri' ve 'kubernetes teknolojileri' üzerinde yaptığı çalışmalar ile bulut servislerine yenilerini ekledi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bulutistan Kurucu Ortağı Orçun M. Özalp şu açıklamayı yaptı:

  • Açık kaynak kodlu teknolojiler kullanarak geliştirdiğimiz yenilikçi bulut servislerimizi ve arkasında desteğini veren Türk mühendislerimizin gücünü hep birlikte ülkemiz için değere dönüştürme yolunda emin adımlarla ilerliyor ve bundan onur duyuyoruz.

    Şirketlerin veya organizasyonların teknoloji gereksinimleri çok hızlı bir şekilde değişiyor ve beklentiler farklılaşıyor. Yeni bir iş sunduğunuzda ilk dikkat edilen husus, ortaya çıkarılan yazılımın ne kadar gelişime açık olduğu. Bu noktada açık kaynak kodlu teknolojilerin yerli yazılımcı ve mühendislerle güzel noktalara geleceğini düşünüyorum. Konteyner olarak ifade ettiğimiz, uygulamaları tüm işletim sistemlerinde yazılıma ihtiyaç duymadan çalıştırmamızı sağlayan teknolojinin yanı sıra konteyner haline getirilmiş uygulamaları kolaylıkla yönetmenizi sağlayan Kubernetes teknolojisi bulut servislerimizi güçlendirecek. Bugün ayrıca sanal makinelere kıyasla daha esnek ve tamamen ücretsiz sunulan Docker teknolojinden faydalandığımız, açık kaynak kodlu yazılımlarımızı ilgili detayları paylaşacağız.

Açık kaynak kodlu yazılımlar işletmeler için birçok avantaj sağlıyor

Herkese açık kaynak kodları sayesinde yazılımların developerlar tarafından sürekli güncel tutulduğunu ve bu durumun da yazılımdan kaynaklı sorunları minimize ettiğini söyleyen Özalp, "Özellikle lisaslamakonusundaki kolaylığı bu teknolojileri kullanıcılar için de daha sağlıklı hale getiriyor. Üstelik kapalı kutu yazılımlara nazaran işletmeler için ciddimaliyet avantajı da sağlıyor. Bir sorun durumunda sadece servis sağlayıcısından değil herhangi bir geliştiricilerden yardım alınabiliyor. Üstelik kaynak kodu elinizde olan yazılımlar daha güçlü bir güvenlik ve gizlilik sunuyor. Robotik, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlarda, açık kaynak kodlu yazılımların sayısının giderek artacağını düşünüyoruz. Kısaca birçok avantajı olan açık kaynak kodlu yazılımların geleceğin teknoloji olduğunu biliyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tamamen Türk geliştiriciler görev yapıyor.

Türkcorn olmaya adım adım yaklaşıyoruz

Kısa zamanda kaydettikleri başarılarla şirketin değerini 1 milyar dolar ve üzerine taşıyarak hedefledikleri 'unicorn şirket' olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerinin de altını çizen Orçun M. Özalp, "Günümüzde pandemi sebebi ile yeni normallerin oluşmaya başlaması ve özellikle şirketlerin dijital dönüşümünün kaçınılmaz şekilde hızlanması, bulut bilişim servislerini bu sürecin tam merkezine getirdi. Bu potansiyeli en iyi şekilde kullanan teknoloji şirketlerinin Türkiye’den de bir unicorn çıkarması an meselesi. Biz Bulutistan olarak, son 4 yılın en hızlı büyüyen teknoloji şirketi olmayı başardık ve TürkCorn olmayaadım adım yaklaşıyoruz." dedi.

5 firmaya ödül

Bulutistan, IDC Turkiye Cloud & Datacenter Summit 2020 etkinliğinde pek çok ödülün de kaynağı oldu. Yerli teknoloji şirketinin birlikte çalışarak dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik ettiği Mavi, Diversey Kimya, Anel Group Türk Kızılay ve Trio Mobil Bilişim Sistemleri olmak üzere 5 firma ödül aldı. Altyapı ve Platform kategorisinde Diversey Kimya ve Anel Group üçüncülük, Cloud Cost Efficiency kategorisinde Mavi ikincilik, Yazılım kategorisinde Trio Mobil Bilişim ikincilik ve Özel Bulut kategorisinde Türk Kızılay ikincilik ödülü aldı.

Abone Ol Google News
Tuzlu ihale için gözler rektörlükte

'Tuzlu ihale' için gözler rektörlükte

​Cerrahpaşa Hastanesi'ndeki yüzde 75 artışlı ihale tartışma konusu.
Çok büyük acı

Çok büyük acı

Aynı aileden beş kişi, bir ay içinde koronavirüsten hayatını kaybetti.
Beşinci kol faaliyetidir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'ye sert tepki.

Sosyal medya devlerine ikinci ceza

Sosyal medya devlerine ikinci ceza

​Türkiye'de temsilcilik açmaları için süre verilmişti.

​Bomba atarların devri kapanacak..

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü dönüşü flaş mesaj.

4 Ocak iyimser bir tahmin

4 Ocak iyimser bir tahmin

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması.

Kenya'da 106 binden fazla çocuk HIV virüsü taşıyor
Dünya

Kenya'da 106 binden fazla çocuk HIV virüsü taşıyor

Kenya Sağlık Bakanlığı, 14 yaş altı 106 bin 807 çocuğun İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıdığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl ülke genelinde 4 bin 333 çocuk, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Pakistan Keşmir Kontrol Hattı'nda ateşkesi ihlal eden Hindistan'a nota verdi
Dünya

Pakistan Keşmir Kontrol Hattı'nda ateşkesi ihlal eden Hindistan'a nota verdi

Pakistan'ın, Dışişleri Bakanlığı, Keşmir Kontrol Hattı'nda ateşkesin ihlal edildiği gerekçesiyle üst düzey Hint diplomata protesto notası verdi. Hint birliklerinin "ayrım gözetmeden ve sebepsiz" şekilde ateş açtığı vurgulanan açıklamada, bölgedeki sivilleri ağır silahlarla hedef aldığı ifade edildi. Hindistan, bu yıl 2 bin 940 defa ateşkes ihlali gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngörüyor.
CHP’deki tacizleri ifşa eden Barış Yarkadaş Halk TV’den kovuldu
Gündem

CHP’deki tacizleri ifşa eden Barış Yarkadaş Halk TV’den kovuldu

Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul teşkilatında patlak veren çok sayıda taciz vakasını sosyal medyada ve ekranlarda dile getiren isim oldu. Yarkadaş, kendisini ‘şov yapmakla’ suçlayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun taciz vakalarını örtbas ettiğini açıklamıştı. Yarkadaş, konuk olduğu bir televizyon yayınında da ‘CHP’deki yavşaklığı ortaya çıkardım’ demişti. Bu gelişmelerin ardından Yarkadaş'ın konuk olduğu Halk TV'deki 'Şimdiki Zaman' programı yayından kaldırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.