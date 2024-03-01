Türk Telekom CEO'su Önal: Türkiye teknoloji ihracatında söz sahibi olma hedefine biz liderlik ediyoruz

"Ülkemizin teknoloji taşıyıcısı olarak; dijital dönüşüme liderlik etme misyonumuzu sürdürecek, 'Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin de yüzyılı yapma' sorumluluğuyla çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Küresel işbirlikleri ile dünyaya teknoloji ihraç eden bir şirket olmanın yanında, Türkiye'nin ürettiği teknolojileri etrafına kullandıran bir güç olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu durum bize sadece şirketimiz özelinde değil, ülkemiz için de önemli bir sorumluluk getiriyor. Yerli ürün ve çözüm üretme sorumluluğumuz bilinciyle, bu teknolojileri yine yerli iş ortaklarımızla birlikte geliştirerek, teknoloji ihracatında ülkemizi geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu kapsamda; işbirliklerimize devam ederken, ülkemizin ekonomik kalkınmasına da katma değer yaratmayı sürdürüyoruz."