Türk Telekom CEO'su Önal: Türkiye teknoloji ihracatında söz sahibi olma hedefine biz liderlik ediyoruz

"GSMA'de bir sonraki yıl bu ürün ve servislerimizi daha fazla göreceksiniz. Bu kapsamda, dünyanın her yerindeki, teknolojinin dokunduğu her alandaki temsiliyetimizle ülkemizin teknoloji taşıyıcısı olmaya devam edecek, dijital dönüşüme liderlik etme misyonumuzu sürdüreceğiz. Bu yıl GSMA Mobil Dünya Kongresi'nin her noktasında karşımıza yapay zeka çıktı. Bunun yanında; bulut teknolojileri ile 5G ve 6G teknolojilerinin de ön planda olduğunu gördük. Biz de bu alanlardaki çalışmalarımız, yerli ekosistemi destekleyen anlayışımız ve yenilikçi teknolojilere öncü rolümüzle gerçekleştirdiğimiz işbirliklerini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."