Türk ve Suriyeli çocuklar giyilebilir teknoloji ürünleri tasarladı

​Çocuk ve Gelecek Derneği (ÇOGEL) tarafından yürütülen "360 Derece Dostluk" projesi kapsamında Fatih Atikali İlkokulu'nda eğitim gören Türk ve Suriyeli çocuklar, giyilebilir teknoloji alanında dünyaca ünlü modacı Ezra Çetin'le bir araya geldi.

Türk ve Suriyeli çocuklar giyilebilir teknolojinin öncülerinden modacı Ezra Çetin'in "360 Derece Dostluk" tasarım dersinde meslek ideallerine uygun giyilebilir teknoloji ürünü tasarladı.

Çocuk ve Gelecek Derneği (ÇOGEL) tarafından yürütülen "360 Derece Dostluk" projesi kapsamında Fatih Atikali İlkokulu'nda eğitim gören Türk ve Suriyeli çocuklar, giyilebilir teknoloji alanında dünyaca ünlü modacı Ezra Çetin'le bir araya geldi.

Çetin'in verdiği tasarım dersinde hayallerini çizme fırsatı bulan çocuklar yalan söylenince kırmızı renge bürünen savcı cübbesinden çocukları muayene ederken müzik çalan ve çiçekler açan doktor önlüğüne kadar birçok kıyafet tasarladı.

Kardeşi Tuba Çetin ile teknoloji firması İntel'in çipleriyle tasarladıkları "Kelebek Elbise"ile "Yüzyılın 100 keşfi" arasına giren modacı Çetin, "çocukların hayallerinin sınırı yoktur" diye tanımladığı projenin detaylarını, AA muhabirine anlattı.

Mahkemede yalan söylerseniz cübbe kırmızı oluyor

ÇOGEL Yönetim Kurulu Üyesi de olan Ezra Çetin, tasarım dersinin Türk ve Suriyeli çocukların uyum içinde geleceğe dair hayaller kurmalarına olanak tanıdığını söyledi.

Çetin, giyilebilir teknoloji tasarımı dersinin çocuklar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"EzraTuba' markası çatışı altında geleceğe dair tasarımlar yapıyoruz. Türk ve mülteci çocukların uyumuyla ilgili bu projede onlara işimle ilgili resim dersi verdim. Onlara daha önce tasarladığımız inovasyon ve yapay zeka temelli 'Kelebek Elbise'yi gösterdim. Ardından onlara hangi mesleği hayal ettiklerini sorduğumda bir tanesi savcı, bir tanesi doktor, ikisi mühendis, birinin de öğretmen olmak istediğini öğrendim. Onlara gelecekte hangi kıyafetleri giymek istediklerini ve o kıyafetlerin onlara nasıl sürprizler yapabileceğini, kıyafetlerin ne kadar akıllı olabileceğini sorduk. Çocukların umutlarının ve hayallerinin olmasının ne kadar güzel olduğunu ve çocukların bir arada ne kadar güzel hayaller kurabildiklerini gördük. Mutlu bir proje gerçekleştirdik.





Projenin, çocukların güzel hayallerinin de bir yansıması olduğunu dile getiren Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savcı olmak isteyen Sena kızımız çok güzel bir cübbe tasarladı. Mahkemede yalan söylerseniz cübbe kırmızı oluyor, doğruyu söylerseniz pembe oluyor. Mühendis olmak isteyen oğlumuz bir ceket tasarladı. Ceket hava durumunu hızlı bir şekilde öğrenip, yağmur yağacağı zaman etrafında çok renkli bir kalkan oluşturuyor ve yağmur damlalarından sizi koruyor. Çocuk doktoru olmak isteyen kızımızın elbisesi çocukları muayene edeceği zaman müzik çalmaya başlayıp üzerindeki çiçekler açmaya başlıyor. Çocuklar böylece doktora muayene olmaktan hiç korkmuyor, hatta doktora büyük mutluluk duyarak gidiyorlar. Diğer mühendis olmak isteyen çocuğumuz uçabilen bir elbise yaptı. 'Üzerinizdeki ceket uçağa dönüşüyor ve sizi istediğiniz her yere götürüyor' dedi. Çocuklara dünyada, 'Yüz yılın 100 keşfi' arasına giren ve kız kardeşimle birlikte tasarladığımız inovasyonlu yapay zekalı elbiseyi gösterdim. Bu elbisenin üzerinde bir çip var. Yazılımına göre ister ışıkla ister sesle komut verebiliyorsunuz ve üzerindeki kelebekler uçuyor. Bunu gören çocuklar çok sevindiler ve gelecekte yapmak istedikleri meslekler doğrultusunda kendi hayallerinde anlattıkları yapay zekalı elbiseler tasarladılar."

Modacı Ezra Çetin, giyilebilir teknoloji alanında birçok çalışma yürüttüklerini ve "çocukların hayallerinin sınırları olmadığını" sözlerine ekledi.

Çocuklar hayal kurduklarında dünyanın güzelleşeceğine inanıyoruz

ÇOGEL Yönetim Kurulu Başkanı Elif Esen de dernek olarak çocukların hayal kurabilmeleri ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri için birçok proje yürüttüklerini söyledi.

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Ezra Çetin'in çalışmalarına değinen Esen, "Ezra hanım dünyanın en tanınmış modacılarından. Çocukların hem hayallerine dokunması ve hem Türk ve Suriyeli çocukların uyum içinde eğitim görmeleri için çok güzel bir projeye imza attı. Çocuklar hayal kurduklarında ve geleceğe umutla bakabildiklerinde dünyanın daha da güzelleşeceğine inanıyoruz. Çocuklarımızın hayallerinin olması ve onları çizebilmeleri bu açıdan bizi gerçekten mutlu etti." diye konuştu.