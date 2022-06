​Turkish Cargo Shopee ile E-Ticaret köprüleri kuruyor.

Turkish Cargo ve Shopee arasında kurulan iş birliği sayesinde tüm dünyadaki markaları, müşterileri ve satıcıları birbirine bağlayan güçlü bir lojistik ağ oluşturularak; dijital çağı benimseyen milyonlarca tüketiciye çok daha hızlı, kesintisiz ve kolay alışveriş yapma imkânı sunulacak.

Turkish Cargo Asya ve Uzak Doğu Satış Başkan Yardımcısı Tarık Parlak; “Shopee ile olan güçlü ortaklığımızı yeni bir düzeye taşımaktan mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Geniş uçuş ağımız ve birinci sınıf hizmetimizle Shopee'nin büyümesini desteklemeye devam edeceğiz. İş birliğimizin aynı zamanda Turkish Cargo’nun e-ticaret taşımacılığını daha da ileriye taşımasını umuyoruz.” dedi.

Shopee Lojistik Servisi Yöneticisi (SLS) Terry Xie; “Bu yeni iş birliği, Shopee'nin yüksek hacimli pazarlardaki güçlü büyüme ivmesini daha da hızlandırmak için gerçekleştirdiği bir stratejik girişimdir. Bu heyecan verici iş birliğiyle birlikte Shopee, Turkish Cargo'nun geniş uçuş ağı ve benzersiz uzmanlığından yararlanarak, müşteri odaklı lojistik projeleri aracılığıyla daha fazla tüketiciyle bağlantı kurabilecek.” İfadelerini kullandı.

Dünyada 60’tan fazla başkente 7 saatlik uçuş mesafesiyle benzersiz bir konumda yer alan Turkish Cargo, kurduğu ortaklıklar ve e-ticaret lojistiğine yönelik geliştirdiği TK COURIER ve AIRMAIL hizmetleriyle müşterilerine en etkin çözümleri sunuyor. Bayrak taşıyıcı, altyapısı, operasyonel kabiliyetleri, filosu, alanında uzman kadrosu ve lojistik sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarladığı mega kargo tesisi SMARTIST ile küresel rekabette en önemli oyuncular arasında yer alıyor.

Turkish Cargo Hakkında:

Dünyanın 132 ülkesinde, 98’i direkt kargo destinasyonu olan 340’tan fazla noktaya hava kargo operasyonu düzenleyen Turkish Cargo, kıtaları birbirine bağlayan stratejik öneme sahip İstanbul merkezinde, 20’si direkt kargo olan 376 uçaktan oluşan filosuyla hizmet veriyor. Dünyanın en hızlı büyüyen ve gelişen hava kargo markası olan Turkish Cargo, 2025 yılında en iyi 3 hava kargo markasından biri olmayı hedefliyor. Daha fazlası için; www.turkishcargo.com.tr

Shopee Hakkında:

Küresel tüketici internet şirketi olan Sea Limited'in (NYSE: SE) bir parçası olarak, 2015 yılında Güneydoğu Asya ve Tayvan'da piyasaya sürülen Shopee, Garena ve SeaMoney aracılığıyla tüketicilerin ve küçük işletmelerin hayatlarını teknolojiyle iyileştirmeyi misyon edinmiştir. Bir e-ticaret platformu olarak; alışveriş yapanları, markaları ve satıcıları birbirine bağlayan, herkesin her yerde ve her zaman satın alma ve satma yetkisi veren Shopee, her gün milyonlarca insanın keyif aldığı kolay, güvenli ve ilgi çekici bir alışveriş deneyimi sunuyor. Entegre ödemeler ve lojistik ile desteklenen yerel ve uluslararası satıcılardan geniş bir ürün yelpazesi sunan platform ayrıca yerel markaların ve girişimcilerin e-ticarette başarılı olmasına yardımcı olma kararlılığıyla bölgenin dijital ekonomisine önemli bir katkıda bulunuyor.