Teknoloji Türksattan hareket halindeki kara araçlarına kesintisiz internet hizmeti
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
OTOMOBİL

Türksat'tan hareket halindeki kara araçlarına kesintisiz internet hizmeti

Türksat AŞ tarafından geliştirilen antenle hareket halindeki kara taşıtlarına uydu üzerinden internet hizmeti verilebilecek.

Haber Merkezi AA
Türksat, Hareket Halinde Uydu İletişimi antenine, farklı uydu operatörleriyle çalışabilme (roaming) yeteneği de kazandıracak.
Türksat, Hareket Halinde Uydu İletişimi antenine, farklı uydu operatörleriyle çalışabilme (roaming) yeteneği de kazandıracak.

Türksat AŞ tarafından geliştirilen Hareket Halinde Uydu İletişim anteniyle karada seyreden tüm araçlara uydu üzerinden internet hizmeti sunulabilecek.

Firmanın özgün olarak geliştirdiği SOTM (SATCOM On The Move / Hareket Halinde Uydu İletişimi) çözümüyle sabit uydu iletişimine hareketlilik kazandırıldı.

Türksat AŞ, hem askeri hem de sivil kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tasarlanan anten sayesinde, sunduğu hizmetle ilgili donanımı da sağlayan firma konumuna yükseldi.

Hareket Halinde Uydu İletişimi donanımının ilk sürümü, deniz platformlarına özel olarak geliştirildi. Bu platformlarda, Türksat'ın bir sonraki hedefi sivil kullanıcılara ulaşmak olarak belirlendi.

Sivillere yönelik hizmet açısından bakıldığında, söz konusu uydu iletişiminin donanımında sivil kullanıcılara fiyat ve kullanım avantajı sağlayacak değişiklikler yapılacak.

Firmanın, anten için çizdiği yol haritasında, diğer platformlar ve uygulamalar da yer alıyor. Söz konusu antenin kara araçları için olan ilk örneği bu yılın başında üretilirken, sürümün yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Bu sürüm, ilk aşamada, askeri araçlara yönelik olacak. Daha sonra otobüs gibi sivil araçlara yönelik çözümler de piyasaya sürülecek.

Türksat, Hareket Halinde Uydu İletişimi antenine, farklı uydu operatörleriyle çalışabilme (roaming) yeteneği de kazandıracak.

Anten, Türksat'ın sunduğu uydu iletişim hizmetleri doğrultusunda, Ka-Bantta (Yahsat ve Eutelsat uydu operatörlerince sağlanan ve temelinde internet hizmeti yatan bir uydu sistemi) çalışıyor.

REKLAM

Fiber ve GSM altyapılarının olmadığı yerlerde ekonomik ve kesintisiz iletişime olanak tanıyan anten, denizin yanı sıra karada da uydudan internet bağlantısı sağlıyor.

Hareket halindeyken Ka-Bant üzerinden 6 mbps yükleme/25 mbps indirme hızında internet bağlantısına imkan veren sistem, fiziki karasal sınırlar içinde ve Türkiye kıyılarında kullanılabiliyor.

Türksat 5B haberleşme uydusu uzaya gönderildikten sonra ise Ka-Bant üzerinden Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Akdeniz kapsama alanında internet hizmeti verilmesi hedefleniyor.

Zirve öncesi dikkat çeken karar

Zirve öncesi dikkat çeken karar

ABD, Türk pilotların F-35 eğitimi konusunda açıklama yaptı.
Patronlarını vurup kaçtılar

Patronlarını vurup kaçtılar

​Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Kanal belli oldu

Kanal belli oldu

Yayının günü ve saati pazartesi açıklanacak.
'Türkiye'de<br>yalnızca bende var'

'Türkiye'de
yalnızca bende var'

Çocukluk hayalim dedi: 50 bin TL harcadı.
İstanbul'da kobra ele geçirildi

İstanbul'da kobra ele geçirildi

​Aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
2021'de<br>her şey bitecek

2021'de
her şey bitecek

​New START anlaşmasının akıbetini açıkladı.
Geleceğin<br>para düzeni

Geleceğin
para düzeni

​Yeni ekonomi dergisi Z Raporu'nun ilk sayısı, raflardaki yerini aldı.
Maganda

Maganda

​CHP'nin İstanbul adayı, havalimanında olay çıkardı.
14 yılda uzay koruması

14 yılda uzay koruması

​Türkiye, kendisine yönelen tehdidi atmosfer üzerinde yok edebilecek.
Malcom X<br>Senegal'e götürdü

Malcom X
Senegal'e götürdü

Alman Björn Pachurka'nın hayatı değişti.
28 ile yağış uyarısı

28 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Efsaneyi<br>duyan geliyor

Efsaneyi
duyan geliyor

​Fizik kurallarına aykırı kayalar turist çekiyor.
Sloganlarını bile<br>FETÖ belirliyor

Sloganlarını bile
FETÖ belirliyor

​​MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Yeni Şafak'a konuştu.
Geri dönüyor

Geri dönüyor

Onyekuru'nun yerine kiralanıyor.
3 yıl geçti

3 yıl geçti

​Vezneciler semtini kana bulayan terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti.
Tasarrufu öğreniyoruz

Tasarrufu öğreniyoruz

​Kişi başı tasarruf miktarı 15 bin liraya dayandı.
941 havzada<br>21 ürüne destek

941 havzada
21 ürüne destek

​​Tarımsal üretimde 21 ürüne havza bazlı destekleme modeli geliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.