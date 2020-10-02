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Teknoloji Uluslararası Uzay İstasyonu hava sızıntısının kaynağını buldu
BİLİM

Uluslararası Uzay İstasyonu hava sızıntısının kaynağını buldu

Uzun süredir astronotları rahatsız eden hava sızıntısının neyden kaynaklandığı ortaya çıktı. Sızıntının Rus bölümündeki modülden kaynaklandığının çözülmesiyle sorun da giderildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Uluslararası Uzay İstasyonunda bulunan (ISS) astronotlar, boyutları gittikçe büyüyen hava sızıntısının istasyondaki Rus modülünden kaynaklandığını tespit etti.


  • Uzay İstasyonu'nda gittikçe büyüyen hava sızıntısına ilişkin geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışamaların nedeninine ilişkin beklenen açıklama geldi. Uluslararası Uzay İstasyonunda bulunan (ISS) astronotlar, hava sızıntısının neden kaynaklandığını keşfetmeyi başardı.

Problemin kaynağı Rus modülü çıktı.


Sızıntının kaynağı Rus modülü

ISS’in Müdür Yardımcısı Kenny Todd, sızıntının ilk olarak bir yıldan daha uzun bir süre önce tespit edildiğini ancak son birkaç ayda arttığını aktardı. Todd salı günü yaptığı açıklamada, sızıntı için özel olarak hazırlanan yeni bir test yardımıyla sızıntının Rus bölümündeki bir modülde olduğunu bulduklarını belirtti. Rus uzay ajansı Roscosmos, sızıntının hizmet modüllerinden birinden geldiğini doğrulayarak "Sızıntı mürettebatın yaşamı ve sağlığı için tehlike oluşturmuyor” dedi.

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