Uyumsoft ekosistemindeki iş ve çözüm ortakları ile buluştu

Türkiye’nin inovasyon lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, iş ve çözüm ortaklarının yoğun katılımı ile Hilton İstanbul Bosphorus Hotel’de bir araya geldi. Uyumsoft ekosistemindeki iş ve çözüm ortaklarının buluştuğu toplantıda, Uyumsoft’un ekosistemi ile destan yazarak, bir dünya markası olmaya hazır olduğunun mesajı verildi.

2003’de Türkiye markası, 2019’da dünya markası olma hedeflerini açıkladı

Konuşmasında 22 yıl önce kurulan Uyumsoft’un başarı öyküsündeki kilometre taşlarına değinen Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi:

“Faaliyete başladığımız 1997 yılından 2002 yılına kadar güncel teknolojiyle yazılımlarımızı yazdık, mücadele ettik ve bize inanan değerli müşterilerimiz ile birlikte daima başarıya imza attık. 2003 yılına geldiğimizde bir Türkiye markası olmayı hedefledik ve bugün ülkemizin inovasyonda lider olan bir yazılım markası olmayı başardık. Şuan 2019 yılındayız, bir dünya markası olmayı hedefliyoruz ve son dönemlerde dünyaya açılmanın planlarını yapıyoruz. Son iki yıldır toprağın altına çalışıyoruz ve ağırlıklı olarak cloud ürünler üzerinde çalışmaktayız. Gelecek yıl bir araya geldiğimizde, şu ülkeler ile işbirliği yaptık, şu ülkelerde ürünlerimiz satılıyor, şu ülkelerden ekosistemimize katılma talepleri bulunuyor gibi bir konuşma yapıyor olmayı istiyoruz. Nitekim son 1.5 ayda, Dubai, Malezya, Özbekistan’ın aralarında bulunduğu ülkelerden gelen firmalar, kendi ülkelerinde Uyumsoft ürünlerinin satılması noktasında, işbirliği yapmayı istiyorlar ve işbirliği protokolleri imza için masamda bekliyor”





Endüstri 4.0’un maddelerinden birisi “ekosistemdir”

Önümüzdeki dönemde ekosistem içinde bulunan firmaların ayakta kalabileceğini ifade eden Mehmet Önder, konuşmasına şöyle devam etti:

“Endüstri 4.0’ın, 7 – 8 maddesinden birisi ekosistemdir ve bunu kim başarırsa, ayakta kalarak başarılı olacaktır. Uyumsoft olarak bu sürece hazırlanmada, hem işbirliğini, hem rekabeti öğrenelim diyerek, kendi ofisimizdeki diğer şirketlerle birlikte hem iş yapıyoruz, hem rekabet ediyoruz ve bu süreci öğrenmeye çalışıyoruz. Bugün yaklaşık 70 firma ile hem rekabet ve hem işbirliği içerisindeyiz. Bu mayayı istediğimiz gibi tutturabilirsek, Uyumsoft’u dünyanın her yerinde konuşulabilir, ürünleri satılabilir ve desteklenebilir bir yapıya dönüştürmüş olabileceğiz. Bunu birlikte başaracağımıza inancım tamdır. Malezya’dan Çin’e, San Francisco Silikon Vadisinden dünyanın dört bir yanında Uyumsoft ürünlerimiz satılıyor olacaktır”





Dijital dönüşüm ve 5G, iş dünyasının gündeminde yer alıyor

İş dünyasının gündemimde dijital dönüşüm ve 5G konularının yer aldığını anlatan Mehmet Önder, şunları kaydetti: