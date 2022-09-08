Teknoloji Uzaya gidecek Türk için 30 aday belirlendi
BİLİM

Uzaya gidecek Türk için 30 aday belirlendi

Uzaya gidecek ilk Türk astronot için geri sayım başladı. Astronot olmak için başvuran 36 bin kişiden 30 aday seçildi. 10'u kadın 30 astronot adayı Ankara’da NASA tarafından lisans verilmiş hekimler tarafından tıbbi teste tabi tutuluyor. Kasım ayının başında uzaya gidecek iki adayın belirlenmesi hedefleniyor.

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Haber Merkezi Diğer
Uzaya gidecek Türk için 30 aday belirlendi
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'Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak'' sorusunu yanıtında sona yaklaşıldı. 36 bin aday başvurusu arasından 30 kişi seçildi. Adaylar, nihai seçim için Ankara’ya çağırıldı.

Adaylar; mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarından seçildi.

NTV'nin haberine göre; katıldıkları projeler, aldıkları ödüller, yaptıkları sporlar seçimde belirleyici oldu. Sırada tıbbi testler var.

TÜBİTAK Uzay Yolcusu Proje Yöneticisi Ömer Ataş, ''Hem NASA'nın hem de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bazı standartları var. Uluslararası Uzay İstasyonu ziyaret edecek astronotlar için psikolojik testler, adaylar Ankara'ya geldiğinde yapılacak'' dedi.

''KASIM AYININ BAŞINDA BELLİ OLUR''

Ataş, kasım ayının başına doğru iki adayının da belirlenmiş olabileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletlerine gönderilecek iki adayı orada da zorlu bir eğitim süreci bekliyor.

Ataş, ''Eğitim biraz yoğun ve zorlu olacak. Özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çalışması sistemleri hakkında teorik dersler alacaklar. Hem Avrupa hem de Japonya'nın modüllerinde de aşinalık eğitimi alacaklar. Eğitimlerin büyük bir bölümü ABD'de olacak'' açıklamasında bulundu.

Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda on gün kalacak ve Türk bilim insanlarınca belirlenen deneyleri yapacak.

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