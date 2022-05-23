Teknoloji Verimlilik fuarının başkentli yıldızı
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Verimlilik fuarının başkentli yıldızı

7’den 70’e tüm ziyaretçilerin ilgisini çeken ve onları ileri teknolojiyle kaynaştıran stantları, İvedik OSB ve Teknopark Ankara 4. Verimlilik Fuarı'nda açtı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Verimlilik fuarının başkentli yıldızı
​Verimlilik fuarının başkentli yıldızı

Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, geniş katılıma sahne oldu. Medikalden savunmaya, elektronikten yazılıma kadar ileri teknolojiye hizmet eden birçok sektörün katılım sağladığı fuara, İvedik OSB ve Teknopark Ankara da katılım sağladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açılış konuşmalarını yaptığı fuarda stant açan İvedik OSB ve Teknopark Ankara, teknoloji odaklı savunma, medikal, eğitim, robotik kodlama, İHA, drone, yazılım alanlarda faaliyet gösteren başarılı firmalarıyla fuarın yıldızı oldu.

TSK'dan ve gençlerden yoğun ilgi

Yoğun ilgi ve ziyaretçiyle karşılaşan OSB ve teknoparkın stantlarında üretilen son teknolojiler meraklılarıyla buluştu. İkili görüşmelerin yapıldığı stantlara her yaştan ziyaretçinin ilgisi göze çarparken, bürokrasi kanadı da ziyaretlerini bu stantlara yapmayı ihmal etmedi. İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin’in başkanlığında fuara katılan OSB’nin standını TSK mensupları da ziyaret etti. Aynı zamanda stantlar, gençler ve çocuklar tarafından da ilgi gördü. Fuara, OSB bölge müdürlüğü personeli ve Teknopark Ankara çalışanları da katılım sağladı.

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