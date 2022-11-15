Vivo, yeni amiral gemisi V25 5G’yi Türkiye’de satışa çıkardı

vivo, V serisinin en yeni üyesi V25 5G’yi Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu. Kamera ve fotoğrafçılık özelliklerine ve en yeni görüntüleme teknolojilerini ekleyen telefon, fotoğraf ve video ile kendini ifade eden kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış. V25 5G’nin amiral gemisi seviyesindeki 64MP OIS ultra algılamalı arka kamerası, bulanık çekimleri en aza indiriyor, daha uzun pozlama süresini destekleyerek loş ışık koşullarında bile daha parlak görüntüler ve videolar çekilmesini sağlıyor. Renk Değiştiren Florit AG Cam sayesinde telefonun arka paneli güneş ışınlarına ve UV ışığına maruz kaldığında renk değiştirerek kullanıcıların dinamik kişiliklerini yansıtıyor. V25 5G, yüksek enerji verimliliği oranına sahip güçlü işlemcisi, en yeni soğutma teknolojisi ve hızlı şarj yetenekleri ile, kullanıcılara uzun ömürlü ve sorunsuz bir telefon deneyimi sunuyor.

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Sezgisel görüntüleme teknolojisi

Yükseltilmiş OIS (Optic Image Stabilisation–Optik Görüntü Sabitleme) ve EIS özelliklerine sahip 64MP OIS ultra algılamalı arka kamera ve 8MP geniş açılı kamera ile donatılmış V25 5G, üstün bir görüntüleme deneyimi sunuyor ve kullanıcıların yüksek kalitede süper geniş açılı kareleri kolaylıkla yakalamalarını sağlıyor. Optik Görüntü Sabitleme özelliği, fotoğraf çekilirken oluşan titremeyi gideriyor, mükemmel sarsıntı önleme performansı ile karanlık ortamlarda ve loş ışıkta bile son derece kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak veriyor.

Sezgisel görüntüleme teknolojisi ile yüksek performanslı fotoğraflar çekilmesine imkan sağlıyor.

Kolay ve eğlenceli video çekim deneyimi

Ön kamerası genel cilt dokusunu ve berraklığı geliştiren Doğal Portre video moduna sahip olan V25, Hibrit Görüntü Sabitleme (OIS + EIS) özelliği ile de daha güzel video çekimlerine olanak veriyor. Hibrit Görüntü Sabitleme özelliği sayesinde kullanıcılar elde yaptıkları video çekimlerinde daha kararlı ve titremelerden uzak videolar çekebiliyor. Vlog Film özelliği, sunduğu video şablonları ve öğretici içeriklerle çekim deneyimini geliştiriyor; gece, yemek, şehir gibi birçok farklı senaryoda kullanıcıların en iyi çekimi yapmalarına yardımcı oluyor. Yükseltilmiş Çok Stilli Portre özelliği de ön kamerada sunduğu eğlenceli filtrelerle kullanıcıların video deneyimini geliştiriyor. Çok Stilli Portre özelliği, insanları yenilikçi bir şekilde arka plandan ayıran yeni bir stil olan Hareket Bulanıklığı efekti ile kullanıcıların daha güzel portre fotoğrafları çekmelerine olanak tanıyor.

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Güçlü yapay zekâ algoritmaları ile net selfie'ler

Harika selfie'ler ve videolar çekmek söz konusu olduğunda kullanıcılar için en önemli konu kuşkusuz berraklık oluyor. Otomatik odaklama ve göz odaklama özelliklerine sahip 50MP ön kameraya sahip olan V25 kullanıcıların günün veya gecenin herhangi bir saatinde berrak görüntüler ve videolar çekmelerini sağlıyor. Cihazın ön kamerası ayrıca keskinliği optimize eden AI HD Algoritması ile donatıldı.

V25 yüksek enerji verimliğine sahip.

Renk değiştiren yenilikçi tasarım

7.79 mm inceliğe ve 2.5D gövdeye sahip olan V25, hafif ve ince gövdesi ile kullanıcıların ellerine rahat bir şekilde oturuyor. vivo, ilk kez V23 serisinde ortaya koyduğu, cihazların arka panelinin UV ışığına maruz kaldığında farklı açılarda farklı renklere dönüşmesini sağlayan devrim niteliğindeki Renk Değiştiren Florit AG Cam özelliğini V25’te de sürdürüyor. Gün Doğumu Işıltısı renkli V25’in arka kapağı, güneş ışığına maruz kaldığında renk değiştiriyor, kapağın rengi altın sarısından kırmızımsı turuncuya dönüyor.

Enerji tasarruflu ve yüksek performanslı yonga setleri ile güçlendirildi

Yüksek enerji verimlilik oranına ve 8GB RAM + 8GB genişletilmiş RAM'e sahip MediaTek Dimensity 900 işlemcisi ile V25, kullanıcıların zorlu oyunları kesintisiz oynamalarını ve çeşitli uygulamalar arasında çoklu görevleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor. Cihazın yüksek kapasiteli 4500mAh pili sayesinde kullanıcılar tek şarjla telefonlarını uzun süre sıkıntı yaşamadan kullanabiliyor. 44W Flaş Şarj desteği ile telefon 15 dakikada %35, 30 dakika içinde %61, 63 dakikada %100 şarj oluyor. Telefon yüzde 100 şarjla kullanıma başlandığında kullanıcılar 17 saate kadar YouTube videosu izleyebiliyor, 15 saate kadar müzik dinleyebiliyor ve 5 saate kadar fotoğraf çekebiliyor.

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