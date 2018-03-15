WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook'a paylaşması yasaklandı

WhatsApp ve Facebook şirketleri Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesi’ne uygun bir çözüm bulana kadar birbirleriyle veri paylaşmayacak. Bu durum yalnızca Avrupa Birliği sınırları içinde geçerli olacak.

Birleşik Krallık Bilgi Komiserliği Ofisi (ICO) kısa süre önce iki şirket arasında veri paylaşımı yapılmasının Birleşik Krallık yasalarına uygun olup olmadığını inceleme altına almıştı. Teknoblog’da yer alan habere göre ICO, Facebook’un WhatsApp’tan alarak işlediği temel veriler dışında iki taraf arasında bir veri paylaşımı olamayacağına hükmetmişti.

Karar 2 ay sonra yürürlüğe girecek

Fransa ise bu şirketlerin veri paylaşımını durdurmasına karar vermiş ve bunun için taraflara bir ay süre tanımıştı. Hem Fransa hem de Birleşik Krallık’ta alınan kararlar ülke seviyesinde olsa da, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesi’nin mayıs ayında yürürlüğe girmesiyle birlikte benzer önlemler kıta genelinde geçerli olacak.

WhatsApp Facebook ile veri paylaşımının yolunu bulabilmek için gizlilik politikası üzerinde çalışıyor. Şirketin çözümü Genel Veri Koruma Düzenlemesi yürürlüğe girmeden hazır hâle getirmeyi istediği söyleniyor.