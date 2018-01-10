Wi-Fi Alliance'tan daha güçlü kablosuz ağ teknolojisi

Wi-Fi teknolojisinin daha hızlı bir ağ olması için yıllardır çalışmalar yapılıyor. Ancak son yıllarda Wi-Fi kullanan cihaz sayısının büyük oranda artması, kullanıcıların hız yerine kararlı ve güvenilir bağlantıya ihtiyaç duymasına sebep oldu.

Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, akıllı beyaz eşyalar, akıllı televizyon, akıllı hoparlör, akıllı saat ve diğer bir çok Wi-Fi kullanan cihazın aynı anda tek bir router'a bağlanması, bağlantı kalitesini düşürüyor. Kablosuz ağ mühendisliği standartlarının 802.11 ailesinin gelişimine yardımcı olan bir endüstri konsorsiyumu olan Wi-Fi Alliance, günümüzün zorluklarına rağmen Wi-Fi'nin daha iyi çalışmasına yardımcı olacak teknoloji üzerinde çalışıyor.

CES 2018’de kuruluş bu çabaları iyice öne çıkarmayı planlıyor. Bu da kısaca akıllı evinizde Wi-Fi bağlantı kalitesinin artacağı anlamına geliyor. Yeni çip setlerinin yaygınlaşması, çoklu router sistemlerinin kullanımının kolaylaşması ve bu çoklu sistemlerin tek bir parça gibi davranmasını sağlayan sistemler sayesinde Wi-Fi ağ kalitesi yüksek seviyelere ulaşacak.

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Wi-Fi Alliance, CES'te büyük bir sunuma sahip olmayacak olsa da, fuardaki tüm sunumların ve ziyaretçilerin Wi-Fi bağlantısını sağlamak onların elinde olacak.