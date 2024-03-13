Yapay zeka patron koltuğuna oturabilir

Günümüzde Amazon ve Netflix gibi uluslararası şirketlerde karar alma mekanizmasında yapay zekanın kullanıldığı biliniyor. Bunun yanında sağlık, gıda, lojistik gibi birçok sektörde de karar alma aşamalarında yapay zeka kullanımı giderek yaygınlaşıyor.





Yapay zekanın karar alma süreçlerinde kullanımının oluşturduğu endişelerin başında ise bilgi güvenliği ve gizlilik ihlalleri yer alıyor.





Araştırmacı Orçun Sarıoğuz.





'Bu gelişme, iş dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor'





Konuya ilişkin uluslararası bir makale kaleme alan yönetici ve araştırmacı Orçun Sarıoğuz, yapay zekanın kullanımında insan faktörünün de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.





Gelişen teknoloji ve yapay zeka sistemlerinin iş dünyasındaki etkisi her geçen gün artıyor. Son araştırmalar ve uzman görüşleri, yapay zekanın yöneticilik ve karar verme süreçlerinde önemli roller üstlenebileceğini söylüyor. Bu gelişme, iş dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu alanda bilimsel çalışmalar da yapan Orçun Sarıoğuz, “ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PARTICIPATORY LEADERSHIP: THE ROLE OF TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION IN BUSINESS MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PARTICIPATION” isimli bilimsel makalesinde yapay zekanın karar alma alanlarında da karşımıza çıkacağını ve yapay zeka patronların türeyebileceğini söylüyor.





Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Evin Miser.





'İş dünyasının sürekli gelişen ortamında başarılı olmak için sürdürülebilir ve uyarlanabilir bir yaklaşım vaat ediyor'





Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Evin Miser ile ortak yayınlanan makalesinde Sarıoğuz yapay zekanın kullanım alanları ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor:





“Akademik görüşlerin ve pratik perspektiflerin sentezi, zorlukların üstesinden gelmek ve yapay zeka entegrasyonunun sunduğu fırsatlardan yararlanmak isteyen işletmeler için bir rehber görevi görmektedir. Sonuç olarak, iş yönetiminin geleceği, yapay zeka teknolojileri ile katılımcı liderlik ilkelerinin kusursuz entegrasyonunda yatmaktadır. Bu sinerji yalnızca müşteri deneyimlerini, operasyonel verimliliği ve finansal stratejileri yeniden tanımlamakla kalmıyor, aynı zamanda inovasyon, işbirliği ve sürekli öğrenmenin başarının temelleri olduğu bir iş yerini de şekillendiriyor. Kuruluşlar bu dönüştürücü yolculuğa çıkarken, yapay zekanın ikili gücü ve katılımcı liderlik sadece rekabet avantajı değil, aynı zamanda modern iş dünyasının sürekli gelişen ortamında başarılı olmak için sürdürülebilir ve uyarlanabilir bir yaklaşım vaat ediyor.”





Yapay zeka teknolojilerinin veri analizi, problem çözme ve karar verme süreçlerinde insanüstü bir hız ve doğruluk sunarak, işletmelerin daha verimli ve etkili çalışmasını sağlaması çeşitli öngörülere de neden oluyor. Birçok meslek yapay zeka ile yok olma noktasına gelebilir. Son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte yapay zekanın patronluk yapabileceğini de gösteriyor. Hatta bazı ülkelerde siyasi kararlar alınırken bile yapay zekadan destek alındığı biliniyor.





Yapay zekanın bu geniş kullanımı, bazı mesleklerin yok olmasına neden olabilir ve etik değerler konusunda ciddi sorunlar yaratabilir. Bu nedenle, yapay zekanın iş dünyasındaki rolünün, potansiyel etkileri dikkatle değerlendirilerek ele alınması gerekiyor.



