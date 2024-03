Yapay zeka patron koltuğuna oturabilir

Gelişen teknoloji ve yapay zeka sistemlerinin iş dünyasındaki etkisi her geçen gün artıyor. Son araştırmalar ve uzman görüşleri, yapay zekanın yöneticilik ve karar verme süreçlerinde önemli roller üstlenebileceğini söylüyor. Bu gelişme, iş dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu alanda bilimsel çalışmalar da yapan Orçun Sarıoğuz, “ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PARTICIPATORY LEADERSHIP: THE ROLE OF TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION IN BUSINESS MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PARTICIPATION” isimli bilimsel makalesinde yapay zekanın karar alma alanlarında da karşımıza çıkacağını ve yapay zeka patronların türeyebileceğini söylüyor.