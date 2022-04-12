Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Yazılıma ilgi duyan gençler TEKNOFEST Pardus 212de yarışıyor
BİLİM

Yazılıma ilgi duyan gençler TEKNOFEST Pardus 21.2’de yarışıyor

TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen Pardus 21.2 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması yazılıma ilgi duyan gençleri bir araya getiriyor. TÜBİTAK ve Bilişim Vadisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışma Pardus’un Mart 2022’de yayınlanan en son sürümü Pardus 21.2 üzerinde yapılıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yazılıma ilgi duyan gençler TEKNOFEST Pardus 21.2’de yarışıyor
Yazılıma İlgi Duyan Gençler TEKNOFEST Pardus 21.2’de Yarışıyor.

Pardus 21.2 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması, açık kaynak kodlu yazılımlara ilgi duyan, Pardus 21.2’yi merak eden, Pardus’ a katkı sağlamak isteyen Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise (Açık Öğretim dahi) ve üniversite öğrencileri (Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim Dahil) katılım sağlayabiliyor. Katılımcılardan, belirlenen konularda hataları bulma, geliştirme/iyileştirme, açıklama ve çözüm önerileri geliştirmeleri bekleniyor.

Son başvuru 15 Mayıs 2022

Yarışmaya 15 Mayıs 2022’yekadar başvuruların alınmasının ardından yarışmacılar 03 Haziran tarihine kadar hata ve önerilerin alınma sürecine katılacak. 06-24 Haziran tarihlerinde değerlendirme sürecinin yapılacağı yarışmanın kazananları ise 30 Ağustos-04 Eylül tarihlerinde Samsun’da gerçekleşecek TEKNOFEST 2022 Karadeniz’de ödüllerini alacak. Birinciye 15.000 TL, ikinciye 10.000 TL, üçüncüye ise 7.500 TL ödülün verileceği Pardus 21.2’ye katılmak için teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

TEKNOFEST ile gençler teknolojinin her alanında yarışıyor

TEKNOFEST’in birbirinden farklı kategorilerinde düzenlenen yarışmalar; ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil tüm gençlerimizin katılımına açık. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl da 15 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanırken, TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 Milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek. Binlerce gencin projesine destek olmak için yarışmalarda finale kalan takımlara ulaşım ve konaklama desteği de sağlanacak. TEKNOFEST’in yarışmalarına katılmak ve bilgi almak için tüm detaylar https://teknofest.org/tr/ web sitesinde yer alıyor.

TEKNOFEST Akıllı Ulaşım yarışması başvuruları başladı
TEKNOLOJİ
TEKNOFEST Akıllı Ulaşım yarışması başvuruları başladı

Türkiye’nin Gururu, Rekorların Festivali TEKNOFEST Azerbaycan’da
TEKNOLOJİ
Türkiye’nin Gururu, Rekorların Festivali TEKNOFEST Azerbaycan’da
Areda Survey araştırdı

Areda Survey araştırdı

AB'ye üyelikte toplumsal destek yok.
25 ay sonra bir ilk

25 ay sonra bir ilk

​Türk turist kafilesi Midilli'ye geçti.
Oda TV CHPli başkana paravan oldu: Gazeteciye tehdit iddiaları kulak arkası edildi

Miniklere<br>ara tatil hediyesi

Miniklere
ara tatil hediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Etkinlikleri Haftası programı düzenliyor.

Birçok ilde etkili oldu: Sabah uyanan vatandaşlar şaşkına döndü.

Ziyaretçi sayısını 15 katına çıkardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.