Yeni geliştirilen kontakt lens, gözyaşından sağlık takibi yapabiliyor

Teknoloji şirketlerinin sağlık alanındaki yatırımları devam ediyor. Popüler akıllı telefon üreticilerinden birçoğu aslında arka planda sağlık sektörüne yönelik çalışmalar yürütüyor ya da mevcut projeleri maddi olarak destekliyor. Telefon üreticilerinin giyilebilir ürünlere yönelmesinin arkasındaki sebep de bu. Akıllı telefon, akıllı bileklik ve saat üreten şirketler bir ekosistem oluşturarak hem teknoloji hem de sağlık alanında varlık göstermek istiyor.

Son olarak Lab on a Chip dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, giyilebilir teknolojinin ilerleyen yıllarda hayatımızda nasıl daha önemli hale geleceğini ayrıntılı şekilde gösteriyor.

Giyilebilir ürünler daha çok 'sağlık takibi' teknolojileriyle öne çıkıyor. Artık neredeyse kontakt lensler de bu kategoride yer alacak hale geliyor denilebilir. Zira bugün gelinen noktada bilim insanları tıbbi durumların takibi için kullanılabilecek bir kontakt lens üzerinde çalışıyor.

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Kontakt lens nedir? Göz bozuklukları sonucunda gözlük takmak istemeyen kişilerin tercih ettiği optik mercek. Epey esnek bir maddeden üretiliyor.

Önümüzdeki yıllarda kontakt lenslerin tamamının gözyaşı damlacıklarına karşı tepki verebileceği ve ölçüm yapabileceği tahmin ediliyor.

Uluslararası çapta birçok farklı araştırmacının geliştirdiği kontakt lens projesi, mevcut lenslerin üretimindeki hidrojel isimli maddenin daha esnek hale gelmesini sağlıyor. Bu elastik yapı da pürüzsüz yüzeyin korunmasıyla birlikte çok daha farklı kullanım alanları doğuruyor.

Hidrojel nedir? Su jeli şeklinde de geçen hidrojel, suyu %99.9 oranında emen doğal ve sentetik polimerlerden oluşuyor. Hidrojellerin en önemli avantajı ise ortamdan emdiği suyu jel bünyesine eşit olarak dağıtması.

Çalışma nasıl yapıldı?

Proje öncelikle hidrojelin daha elastik hale getirilmesiyle başladı. Ardından hidrojelin yüzeyindeki çıkıntılar bir kalıba dökülerek mikro kanallar oluşturulması sağlandı. Böylece gözyaşı sıvısında bulunan biyobelirteçler aslında kinyasal etkileşime giriyor ve renk değiştiriyor. Dolayısıyla analiz işlemiyle birlikte gözyaşından sağlık takibi yapılabilir hale geliyor.