Teknoloji Yeni Zelanda dev sosyal medya şirketleri için yeni vergi planlıyor
SOSYAL MEDYA

Yeni Zelanda dev sosyal medya şirketleri için yeni vergi planlıyor

Yeni Zelanda hükümeti Google ve Facebook gibi sosyal medya şirketlerine yönelik yeni vergi planını duyurdu. Uluslararası şirketlerin ülkede her yıl yaklaşık 1,9 milyar dolarlık iş yaptığı ifade ediliyor.

Haber Merkezi AA
Facebook geçtiğimiz yıl Yeni Zelanda'ya 30 bin dolar vergi ödedi.
Facebook geçtiğimiz yıl Yeni Zelanda'ya 30 bin dolar vergi ödedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaptığı açıklamada, ulusal şirketler ile yabancı şirketler arasında vergi konusunda bazı adaletsizliklerin olduğuna işaret etti.

Ardern, Google ve Facebook gibi çok uluslu şirketlere, elde ettikleri gelirin yüzde 2 ya da 3'ü kadar vergi uygulanacağını söyledi.

Yeni vergi planı gelecek yıl uygulamaya konulabilecek

Gelir, Balıkçılık, Polis ve Küçük İşletmeler Bakanı Stuart Nash, uluslararası şirketlerin, ulusal şirketlere göre vergi konusunda daha avantajlı olduğunu ifade ederek, haksızlığın giderilmesi için yeni vergi planının gelecek yıl uygulamaya konulabileceğini belirtti.

Yeni Zelanda'da uluslararası şirketlerin her yıl yaklaşık 1,9 milyar dolarlık iş yaptığı ifade ediliyor.

/**/
Suriye'de 1 asker şehit

Suriye'de 1 asker şehit

​Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.
Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Uzmanlar akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi değerlendirdi.
Yine FETÖyine inkar

Yine FETÖyine inkar

​Darbe günü 'elinize sağlık' dedi mahkemede reddetti.
Bir binadaha mühürlendi

Bir binadaha mühürlendi

​Bahçelievler'deki sitenin çökme tehlikesi bulunuyor.
İngiltere'deayrılık paniği

İngiltere'deayrılık paniği

​Halk Brexit öncesi gıda ve ilaç stoklamaya başladı.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Devlet desteğiyle başladı, şimdi binler tavuğu var.
Maden ocağında göçük

Maden ocağında göçük

​İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, bir işçi daha enkaz altında.

Rögar kapağı değil sanat eseri

Rögar kapağı değil sanat eseri

​Bu sokaklardan geçenler yere daha dikkatli bakıyor.
Mahkeme salonu boşaltıldı

Mahkeme salonu boşaltıldı

​Reina saldırısı davasında 'kapalı celse' kararı.

​Trump, Komedyen Alec Baldwin'e karşı.
27 yıldır eğik

27 yıldır eğik

​Kartal'da görenleri şaşırtan bir bina daha.
İddialar gerçek dışı

İddialar gerçek dışı

​YÖK, Suriyeli öğrencilerle ilgili açıklama yayınladı.
İstanbul'un yeni metro hatları

İstanbul'un yeni metro hatları

İmar planları belediye meclisinde kabul edildi.
İstanbul'a kar uyarısı

İstanbul'a kar uyarısı

​Meteoroloji önümüzdeki günler için uyardı.
Ertuğrul görev başında

Ertuğrul görev başında

​Yerli bomba imha robotu çok sayıda saldırıyı önledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.