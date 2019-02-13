Yerli Facebook’un kullanıcı sayısı yarım milyonu aştı

Community Abroad, bir yıl gibi kısa bir sürede 700 bin kullanıcıya ulaştı.

2000’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşen Erdoğan Gülsoy dünyanın değişik yerlerindeki Türklerin birbirleri ile iletişim kurabileceği bir sistem geliştirmek üzere 2017 yılında Türkiye’ye dönüş yaptı.

Malatya’daki Teknopark’ta Türk çalışanlardan oluşan ekiple Community Abroad’ı kuran Gülsoy, dünyada bir ilk olan uygulamanın kısa sürede 700 bin kullanıcıya ulaştığını söyledi.

Yurt dışında Amerika, Kanada, İngiltere, Belçika ve Hollanda’daki Türklerle faaliyet gösteren sosyal platform sitesi Community Abroad’ın kısa sürede yurt dışında yaşayan Türklerin ilgisini çektiğini belirten Gülsoy, “Yurt dışındaki ülkelerde yaşayan Türklerin birbiriyle iletişim kurduğu www.communityabroad.com/turkish sosyal medya platformu kurduk. İnsanlar siteyi benimsedi ve Türklerin Facebook’u olarak anılmaya başlandı. Site insanların birbiriyle iletişim kurabildiği, kısa sürede ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir yardımlaşma platformu konumundadır. Örneğin, New York’a gidiyorsunuz ve iş arıyorsunuz, oda veya ev ihtiyacınız var. Turkish Community Abroad aracılığı ile Türklere kısa sürede ulaşabilir, yatırım fırsatlarından haberdar olabilir, vatandaşlık ve şirket kurma gibi hizmet sağlayıcıları ile iletişime geçebilirsiniz. Yurt dışına ürün gönderiyorsanız bu site aracılığı ile portföyünüzü genişletebilir, yurt dışındaki Türklere ulaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Gülsoy, Turkish Community Abroad’un hedefinin kısa sürede Türklerin yoğunlukla yaşadığı diğer ülkelere de girip milyonlara ulaşmak ve Türklere daha fazla fayda sağlamak olduğunu söyledi.