Teknoloji YouTube küçük çocukların olduğu videoları yoruma kapatıyor
İNTERNET

YouTube küçük çocukların olduğu videoları yoruma kapatıyor

Popüler video paylaşım platformu YouTube, çocukların yer aldığı videoları yoruma kapatıyor. Yapay zeka teknolojisi kullanmasına rağmen kötü içerikli yorumlar ile başa çıkamayan video platformu çözümü yorumları kapatarak sağlayacak.

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YouTube bu atılımı ile reklam verenlerin tepkisini biraz dizginlemeyi hedefliyor.
YouTube bu atılımı ile reklam verenlerin tepkisini biraz dizginlemeyi hedefliyor.

YouTube videoların altında görülen pedofili içerikli yorumlara karşı verdiği savaşta yeni yöntemler deniyor. Bu yöntemlerin en yenisi, şirketin konuyu ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Video platformu, geçtiğimiz hafta itibarıyla içinde çocukların olduğu on milyonlarca videoyu yoruma kapatmaya başladı. Söz konusu uygulamanın benzer davranışların hedefi olabilecek daha büyük çocukların görüldüğü videoları kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Teknoblog’un haberine göre YouTube söz konusu mücadelede yapay zekâ teknolojisinden de yararlanacak. Yapay zekâ tabanlı yorum sınıflandırma sisteminin dağıtımını hızlandıran şirket, daha geniş ölçekli bir yorum temizliği yapmayı hedefliyor. Böylelikle şimdiye kıyasla iki kat daha fazla bireysel yorumun kaldırılması öngörülüyor.

Alınan karar oldukça agresif, ancak YouTube’un önünde başka bir seçenek yokmuş gibi görünüyor. Çocukların olduğu videolara bırakılan pedofil yorumlarla etkin şekilde mücadele edilememesi, önemli markaların platforma reklam vermeyi durdurmalarına yol açmıştı. Söz konusu markalar arasında Disney ve Epic Games gibi büyük şirketler bulunuyor. YouTube, yorum denetim mekanizmasını daha sıkı hâle getirerek hem kamuoyundan hem de reklam verenlerden gelen tepkileri dizginlemeyi hedefliyor.

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