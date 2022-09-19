YouTube'dan izleyicileri kızdıracak karar: Sayıyı yükselttiler

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, son günlerde reklam gelirlerini artırmak için yeni yollar arıyor.
YouTube Premium abonelerine herhangi bir reklam göstermeyen platform, ücretsiz aboneleri adeta reklama boğmaya başladı.
Daha önce sizlerle paylaştığımız haberimizde, YouTube'un artık video öncesinde iki reklam yerine beş kısa reklam gösterdiğinden bahsetmiştik.
YouTube: 10'a kadar reklam göstereceğiz
YouTube, artık video öncesinde iki reklam yerine 5 ila 10 arasında reklam göstermeyi test ettiğini duyurdu.
Google, testin amacının, reklamların videoyu kesintiye uğratmak yerine video başlamadan önce gösterilmesi halinde izleyici deneyiminin nasıl gelişeceğini test etmek olduğunu söyledi.
Bu sayede uzun metrajlı videolar başlatılmadan hemen önce 10'a kadar reklam gösterilecek ve böylece videolar kesintiye uğramayacak.
FOTOĞRAF 8
Dünyanın en büyük içerik platformlarından birisi olan YouTube, ücretli abonelik sistemine yönelik yatırımlarını arttırıyor.
YouTube, ücretsiz abonelik hizmeti alan kullanıcılarına arka arkaya 5 reklam göstermek için gerekli test çalışmalarına başladı.
Dünyanın en büyük içerik platformlarından birisi olan YouTube, son yıllarda yakaladığı başarıyla adeta başka bir dünyaya evirildi.
ShiftDelete'den aktarılan habere göre, içerik üreticileri için büyük bir gelir kapısı olan platform, kazancını da katlayarak büyüttü. Ancak şirket, son dönemde kullanıcılarını ücretli abonelik hizmetine yönlendirmek için bazı tatsız yollara başvuruyor.
YOUTUBE PREMİUM ABONESİ OLMAYANLAR, VİDEO BAŞINDA 5 REKLAM İZLEYECEK
Birçok içerik platformu gibi YouTube da ücretli abonelik sistemine yönelik yatırımlarını arttırıyor. Ücretsiz katmanda da hizmet veren platform, uyguladığı caydırıcı politikalarla kullanıcılarına adeta YouTube Premium abonesi olun mesajı veriyor.
YouTube, Premium olmayan aboneliklerinde ilk olarak 5 saniyeyi geçmeyen 1 reklam kullanıyordu. Ancak gelinen son durumda platform, 10 saniyeleri geçen 2 reklam koyabiliyor. Gelen haberlere göre şirket, artık işin boyutunu daha da arttırıyor. Platform, ücretsiz abonelik hizmeti alan kullanıcılarına arka arkaya 5 reklam göstermek için gerekli test çalışmalarına başladı.
YouTube'un bu politikası, beklenildiği üzere ücretsiz kullanıcılarından büyük tepki topladı. Arka arkaya atlanamayan 5 reklam yayınlanmasına tepkiler çoğalırken Team YouTube Twitter üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yayınladı ve değişen bir şeyin olmadığını ima etti.
Team YouTube hesabının açıklamasına göre normal düzende YouTube reklamları 5 ile 30 saniyeler arası değişkenlik gösteriyor. Arka arkaya 5 reklam politikasında da her bir reklamın uzunluğu 6 saniye olacak.
Böylelikle kullanıcının reklam bölümünde harcadığı süre aynı kalacak. Elbette bu açıklama ücretsiz kullanıcıları tatmin etmedi. Şimdilik bazı kullanıcılar üzerinde test edilen özelliğin kısa süre içinde tüm sürümlerde olması bekleniyor.
YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı
Dünyanın en büyük içerik platformlarından birisi olan YouTube, ücretli abonelik sistemine yönelik yatırımlarını arttırıyor. YouTube, ücretsiz abonelik hizmeti alan kullanıcılarına arka arkaya 5 reklam göstermek için gerekli test çalışmalarına başladı.