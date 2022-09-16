Özgün TikTok Now tanıtıldı Özellikleri neler?
ÖZGÜN HABERLER

TikTok Now tanıtıldı: Özellikleri neler?

Sevilen eğlence platformu TikTok, her geçen gün yeniliklerle gelmeye devam ediyor. Yeni formatta kullanıcılar ön ve arka kamerayı aynı anda kullanarak fotoğraf veya 10 saniyelik video paylaşabilecek. Kullanıcılarına daha özel ve keyifli bir deneyim sunmayı planladıklarının altını çizen TikTok topluluğunu geliştirmeye, zenginleştirmeye ve genişletmeye devam edeceğini bildiriyor. Peki TikTok Now’da başka hangi özellikler olacak? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TikTok Now tanıtıldı: Özellikleri neler?
TikTok Now

Kullanıcı deneyimine daha anlık bir yaklaşım kazandırmayı hedefleyen platform, kullanıcıların kendilerine en yakın hissettikleri ile olan etkileşimini bu yöntemle derinleştirmeyi hedefliyor. TikTok, geçtiğimiz dönemlerde BeReal’e benzer özellik üzerinde çalıştığı ile gündeme gelmişti. Şimdi ise TikTok Now resmen tanıtıldı.

TikTok Now nedir, özellikleri neler?

> TikTok Now, sizi ve arkadaşlarınızın o an ne yaptığını ön ve arka kamerayı kullanarak yakalamaya davet ediyor. Her gün, 10 saniyelik video veya bir fotoğraf paylaşmanızı isteyen bildirimler alacaksınız ve neler yaptığınızı kolayca paylaşabileceksiniz.

> TikTok Now özelliğinin topluluğun güvenliği ve gizliliği göz önünde bulundurarak geliştirildiğinin altını çizen platform, bu yeni içeriklerin kimler tarafından görüntülenebileceğini de içerik üreticilerine bırakıyor.

> En büyük önceliklerinden biri güvenlik olan TikTok, yeni özelliği kapsamında üretilen içerikler için yalnızca arkadaşlarla paylaşma olanağı sağlıyor.

> Aynı zamanda 16 yaş altı kullanıcıların da hesapları otomatik olarak gizliye alınacak. 18 yaş altındaki hiçbir kullanıcının içeriği keşfet bölümüne düşmeyecek. 13-15 yaş arası kullanıcılar, uygunsuz yorumları engellemek için yorum yapma özelliğini sadece arkadaşlarıyla sınırlayabilecek.

> 18 yaşın üzerindeki kullanıcıların paylaşım seçenekleriyse daha çeşitli olacak. Eğer böyle bir tercihte bulunurlarsa 18 yaş üzerindeki kullanıcıların içerikleri kendi bölgelerindeki diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek ancak karşılıklı takipleşmediği kimseden yorum veya etkileşim alamayacak.

TikTok videosu sonu oldu: Feci şekilde öldü
FOTOĞRAF 7
Title
Akılalmaz olay, Haliliye ilçesinden geçen sulama kanalında yaşandı. İshak Aşkan (19) iddiaya göre, son günlerde Tiktok'ta gençler arasında sulama kanalına atlama konusunda yaşanan meydan okuma videosu çekmek istedi.
Title
TİKTOK VİDEOSU SONU OLDU!

Kanala atlayan Aşkan, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.
Title
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Title
Kanalda çalışma başlatan dalgıç polisler, genci yaklaşık 500 metre mesafedeki kanal kapaklarına sıkışmış halde buldu.

Title
Ekipler, tarafından kanaldan çıkarılan Aşkan'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Title
Ekipler, tarafından kanaldan çıkarılan Aşkan'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Title
TikTok videosu sonu oldu: Feci şekilde öldü
Şanlıurfa'da korkunç bir olay gerçekleşti. TikTok videosu için sulama kanalına atlayan genç, boğularak hayatını kaybetti. İşte son dakika gelişmeleri...
Saray kalıntıları bir bir çıkarıldı

Saray kalıntıları bir bir çıkarıldı

​Türkiye'de bulundu: Yöresel Krallığın Merkezi.
Ben döndüm o dönmedi

'Ben döndüm o dönmedi'

​Antalya'da ekipleri alarma geçiren ihbar.
Şanghay Zirvesi İş Birliği

​Erdoğan: Şanghay teşkilatıyla ilişkilere önem veriyoruz.

İki buçuk saat sesini duyurmaya çalıştı.

Balıkesir markası güçleniyor

Balıkesir markası güçleniyor

​Balıkesir Tanıtım Günleri görkemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

​Dünyanın konuştuğu fotoğraf karesi rahatsız etti

Bilim insanları keşfetti: Daha önce böylesine hiç rastlanmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.