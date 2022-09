TikTok Now tanıtıldı: Özellikleri neler?

TikTok Now

Kullanıcı deneyimine daha anlık bir yaklaşım kazandırmayı hedefleyen platform, kullanıcıların kendilerine en yakın hissettikleri ile olan etkileşimini bu yöntemle derinleştirmeyi hedefliyor. TikTok, geçtiğimiz dönemlerde BeReal’e benzer özellik üzerinde çalıştığı ile gündeme gelmişti. Şimdi ise TikTok Now resmen tanıtıldı.

TikTok Now nedir, özellikleri neler?

> TikTok Now, sizi ve arkadaşlarınızın o an ne yaptığını ön ve arka kamerayı kullanarak yakalamaya davet ediyor. Her gün, 10 saniyelik video veya bir fotoğraf paylaşmanızı isteyen bildirimler alacaksınız ve neler yaptığınızı kolayca paylaşabileceksiniz.

> TikTok Now özelliğinin topluluğun güvenliği ve gizliliği göz önünde bulundurarak geliştirildiğinin altını çizen platform, bu yeni içeriklerin kimler tarafından görüntülenebileceğini de içerik üreticilerine bırakıyor.

> En büyük önceliklerinden biri güvenlik olan TikTok, yeni özelliği kapsamında üretilen içerikler için yalnızca arkadaşlarla paylaşma olanağı sağlıyor.

> Aynı zamanda 16 yaş altı kullanıcıların da hesapları otomatik olarak gizliye alınacak. 18 yaş altındaki hiçbir kullanıcının içeriği keşfet bölümüne düşmeyecek. 13-15 yaş arası kullanıcılar, uygunsuz yorumları engellemek için yorum yapma özelliğini sadece arkadaşlarıyla sınırlayabilecek.

> 18 yaşın üzerindeki kullanıcıların paylaşım seçenekleriyse daha çeşitli olacak. Eğer böyle bir tercihte bulunurlarsa 18 yaş üzerindeki kullanıcıların içerikleri kendi bölgelerindeki diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek ancak karşılıklı takipleşmediği kimseden yorum veya etkileşim alamayacak.

