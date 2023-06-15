Tolgay Arslan hangi takıma transfer oldu?

Avustralya A-League ekiplerinden Melbourne City, Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen ve son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin formasını terleten Tolgay Arslan aldığı karardan dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

TOLGAY ARSLAN MELBOURNE CİTY İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI?

Avustralya A-League ekiplerinden Melbourne City, Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Udinese ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Tolgay Arslan, aldığı karardan dolayı çok memnun olduğunu belirterek, "Beşiktaş'ta oynarken içimden bir ses 'Bir gün Avustralya'da oynayacağım' diyordu. Melbourne City'nin oyunu domine etme şeklini seviyorum. Futbol direktörü Michael Petrillo ve teknik direktör Rado Vidosic ile ilk konuşmamdan sonra içimde çok iyi bir his vardı ve oynamak istediğim yerin burası olduğunu biliyordum. Melbourne'de üç amcam var, bu yüzden burada zaten küçük bir ailem olacak. City'de iyi bir aile ortamı var. Tüm takım arkadaşlarım ve taraftarlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.





Melbourne City FC Futbol Direktörü Michael Petrillo ise Tolgay'ı kadrolarına kattıkları için çok heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Tolgay'ın imzası için inanılmaz heyecanlıyız. Tolgay'ın kazanma zihniyeti var ve onu Melbourne'de ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Daha geçen sezon Udinese formasıyla Serie A'da 36 maça çıktı. Beşiktaş ile kazandığı iki şampiyonlukla kendini kanıtlamış bir şampiyon olduğunu biliyoruz. İş ahlakı, oyunu kontrol etme yeteneği ve çok yönlülüğü ile orta sahamız için önemli bir varlık olacak. City oyun tarzına gerçekten uyan harika bir ilk dokunuş ve pas yeteneği var. Sahada doğal futbol tekniği ve hücum yeteneği ile bizim futbol tarzımıza tam olarak uyacak ve soyunma odasına liderlik ve deneyim getirecek" ifadelerini kullandı.

TOLGAY ARSLAN’IN UDİNESE PERFORMANSI

2020 yılında bedelsiz olarak Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan, İtalyan ekibinin formasını 101 kez terletti. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 36 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 1 gol attı.











