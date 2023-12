Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bardhi, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Çok mutluyuz, tabii ki bizim adımıza önemli bir galibiyet. Çünkü kupayı da biz önemli bir hedef olarak görüyoruz. Trabzonspor'un olduğu her alanda hem ligde yarışmak hem de aynı zamanda kupayı kazanmak her yılki hedeflerden birisi. Biz de bunu gerçekleştirebildiğimiz, ilk adımını atabildiğimiz için bugün mutluyuz. İyi bir galibiyet olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunun altını çizen Bardhi, "Tabii ki her oyuncu gibi ben de oynamak istiyorum. Her oyuncu gibi oynadığımda daha çok mutlu oluyorum. Ben de hocanın kararlarına her zaman saygı duyup sahada olduğum süreç boyunca da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim adıma değerlendirecek olursak iyi başladığımız bir sezon oldu aslında. Buranın oyuncusuyum, Trabzonspor'un oyuncusuyum ve burada olmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.