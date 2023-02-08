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Djaniny Semedo
Trabzonspor, Djaniny Semedo'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibine sezon sonuna kadar kiraladı. Detaylar haberimizde.
Trabzonspor, Djaniny Semedo'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah FC'ye sezon sonuna kadar kiraladı.
Ligde son oynanan Galatasaray maçının kadrosundan çıkarılarak görüşme halinde olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah FC ile masaya oturan golcü futbolcu, yeni takımına imzayı attı. Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 31 yaşındaki santrforun satın alma opsiyonlu olarak 1.5 milyon Euro bedelle Sharjah FC’ye kiralandığı belirtildi.