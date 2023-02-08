Ligde son oynanan Galatasaray maçının kadrosundan çıkarılarak görüşme halinde olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah FC ile masaya oturan golcü futbolcu, yeni takımına imzayı attı. Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 31 yaşındaki santrforun satın alma opsiyonlu olarak 1.5 milyon Euro bedelle Sharjah FC’ye kiralandığı belirtildi.