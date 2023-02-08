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Trabzonspor’da Djaniny Semedo kiralandı

Süper Lig’in 22’nci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçındaki performansı nedeniyle taraftarın ıslıkladığı Djaniny Semedo, bordo-mavili kulübe takımdan ayrılma talebini iletmişti. Trabzonspor’a 2020-21 sezonunda transfer olan Djaniny, bordo-mavili formayla bugüne kadar çıktığı 94 resmi müsabakada 20 gol ve 9 asist katkısında bulundu. Peki Djaniny Semedo hangi takıma kiralandı, kaç paraya kiralandı? İşte detaylar.

16:59 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Djaniny Semedo

Djaniny Semedo

Trabzonspor, Djaniny Semedo'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibine sezon sonuna kadar kiraladı. Detaylar haberimizde.

DJANİNY SEMEDO HANGİ TAKIMA KİRALANDI, KAÇ PARAYA KİRALANDI?

Trabzonspor, Djaniny Semedo'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah FC'ye sezon sonuna kadar kiraladı.

Ligde son oynanan Galatasaray maçının kadrosundan çıkarılarak görüşme halinde olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah FC ile masaya oturan golcü futbolcu, yeni takımına imzayı attı. Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 31 yaşındaki santrforun satın alma opsiyonlu olarak 1.5 milyon Euro bedelle Sharjah FC’ye kiralandığı belirtildi.






#Trabzonspor
#Djaninny Semedo
#Birleşik Arap Emirlikleri
#transfer
#kira
10 dakika önce
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Trabzonspor’da Djaniny Semedo kiralandı
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