Trabzonspor'un rakipleri kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'ta Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan değil play-off turundan katılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak olan Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.
TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ KİMLER?
Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 2022-223 sezonunda ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
Organizasyona play-off turundan katılacak olan bordo-mavili temsilcimiz, bu aşamayı geçmesi halinde adını gruplara yazdıracak.
Seri başı olması beklenmeyen Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) l Malmö (İsveç) l Ludogorets (Bulgaristan) l Sheriff (Moldova) l Bodo Glimt (Norveç) l Ferencvaros (Macaristan) l S. Bratislava (Slovakya) l Helsinki (Finlandiya) l TNS (Galler) l Zalgiris (Litvanya) l L. Red (Cebelitarık) l Zürih (İsviçre) l Olympiakos (Yunanistan) l Maccabi Hayfa (İsrail) l Apollon (Rum Kesimi)
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Trabzonspor'un rakibi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kura ile belli olacak.
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ
Play-Off Turu
16-17 Ağustos-23-24 Ağustos
Grup aşaması (6 maçlık periyot)
6-7 Eylül’de başlıyor
1-2 Kasım’da bitiyor
Final maçı
10 Haziran 2023 (Atatürk Olimpiyat Stadı)