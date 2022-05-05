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Trabzonspor'un rakipleri kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'ta Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

Trabzonspor, Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak. Şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılmaya da hak kazanan Bordo-Mavili ekibin muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, Trabzonspor'un rakipleri kimler oldu? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun rakibi belli oldu mu? UEFA Şampiyonlar Liginde Trabzonsporun muhtemel rakipleri
Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan değil play-off turundan katılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak olan Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ KİMLER?

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 2022-223 sezonunda ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Organizasyona play-off turundan katılacak olan bordo-mavili temsilcimiz, bu aşamayı geçmesi halinde adını gruplara yazdıracak.

Seri başı olması beklenmeyen Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

    Karabağ (Azerbaycan) l Malmö (İsveç) l Ludogorets (Bulgaristan) l Sheriff (Moldova) l Bodo Glimt (Norveç) l Ferencvaros (Macaristan) l S. Bratislava (Slovakya) l Helsinki (Finlandiya) l TNS (Galler) l Zalgiris (Litvanya) l L. Red (Cebelitarık) l Zürih (İsviçre) l Olympiakos (Yunanistan) l Maccabi Hayfa (İsrail) l Apollon (Rum Kesimi)

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Trabzonspor'un rakibi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kura ile belli olacak.

TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

Play-Off Turu

16-17 Ağustos-23-24 Ağustos

Grup aşaması (6 maçlık periyot)

6-7 Eylül’de başlıyor

1-2 Kasım’da bitiyor

Final maçı

10 Haziran 2023 (Atatürk Olimpiyat Stadı)

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