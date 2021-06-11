TRT 1 Canlı İzle - TRT Spor Canlı (Yayın Akışı ve Frekans)

TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor canlı izleme linki yazımızda. Türkiye İtalya EURO 2020 maçını TRT ekranlarından takip edecek futbolseverler içi TRT 1 ve TRT SPOR uydu frekans bilgilerini de haberimizde derledik. İşte TRT canlı izleme yayın bilgileri.
EURO 2020 HEYECANI TRT'DE
Futbolda Avrupa’nın en büyüğünün belirleneceği şampiyonanın tüm heyecanı TRT ekranlarında olacak. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen Euro 2020, 11 Haziran’da Türkiye-İtalya mücadelesi ile başlıyor. Millilerin tüm maçları Tivibu’dan da izlenebilecek. Sporseverler TRT, TRT 4K ve TRT Spor üzerinden de Türkiye maçlarını takip edebilecekler. Turnuvanın diğer karşılaşmaları da TRT ile birlikte S Sport ve S Sport2’den takip edilebilecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI (11 HAZİRAN 2021)
- Bugün TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan programların listesi şöyle:
- 10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
- 12:00 Kalk Gidelim
- 14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
- 17:00 Anneler
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Kupa Akşamı
- 21:20 UEFA EURO 2020 Açılış Seremonisi
- 21:55 Türkiye İtalya
- 00:15 Teşkilat
TRT 1 TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI
- Uydu: Türksat 4A (42°E)
- Alış Frekansı: 11958
- Polarizasyon: V- Dikey
- Sembol Oranı: 27500
- FEC: 5/6
- Kapsama: Türkiye-Orta Asya
TRT SPOR TÜRKSAT 34 UYDU FREKANSI
- TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ:
- Kanal adı: TRT SPOR HD
- Uydu: Türksat
- Frekans: 11054
- Sembol Oranı: 30000
- Polarizasyon: V - Dikey Batı
- FEC: 3/4
TRT 4K UYDU BİLGİLERİ
- TRT 4K TV
- TÜRKİYE'NİN İLK UHD KANALI
- TURKSAT 3A 10980 MHZ V (DIKEY) SR: 12500
EURO 2020 BAŞLIYOR
Ay-Yıldızlılar, 16'ncısı düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerine beşinci kez katılıyor. 24 takımın yer aldığı finallerde takımlar dörderli altı grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada bitirecek 12 takımın yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalacak. Tek devreli lig usulü oynanacak grup maçlarının ardından diğer turlarda eleme sistemi uygulanacak.
11 farklı şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyona 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek. Milli Takım, 16 Haziran'daki Galler ve 20 Haziran'daki İsviçre maçlarını ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.
TÜRKİYE - İTALYA A MİLLİ MAÇLARI
A Milli Takım, İtalya ile bugüne kadar 8'i resmi, 5'i özel maç olmak üzere toplam 13 defa karşılaştı. İtalya önünde henüz galibiyeti bulunmayan Türkiye, rakibiyle 4 defa berabere kaldı ve 9 kez mağlup oldu. Milliler İtalya'ya karşı 8 gol kaydederken, kalesinde 23 gol gördü.
MİLLİ TAKIMIN KADROSU
Türkiye'yi 2002'de dünya üçüncüsü yapan ve ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında milli takımın başında bulunacak olan teknik direktör Şenol Güneş, 26 kişilik kadroda şu futbolculara yer verdi:
KALECİ: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş
ORTA SAHA: Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu
FORVET: Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kenan Karaman