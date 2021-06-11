TRT 1 Canlı İzle - TRT Spor Canlı (Yayın Akışı ve Frekans)

TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor canlı izleme linki yazımızda. Türkiye İtalya EURO 2020 maçını TRT ekranlarından takip edecek futbolseverler içi TRT 1 ve TRT SPOR uydu frekans bilgilerini de haberimizde derledik. İşte TRT canlı izleme yayın bilgileri.

EURO 2020 HEYECANI TRT'DE

Futbolda Avrupa’nın en büyüğünün belirleneceği şampiyonanın tüm heyecanı TRT ekranlarında olacak. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen Euro 2020, 11 Haziran’da Türkiye-İtalya mücadelesi ile başlıyor. Millilerin tüm maçları Tivibu’dan da izlenebilecek. Sporseverler TRT, TRT 4K ve TRT Spor üzerinden de Türkiye maçlarını takip edebilecekler. Turnuvanın diğer karşılaşmaları da TRT ile birlikte S Sport ve S Sport2’den takip edilebilecek.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI (11 HAZİRAN 2021)

Bugün TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan programların listesi şöyle:

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber

20:00 Kupa Akşamı

21:20 UEFA EURO 2020 Açılış Seremonisi

21:55 Türkiye İtalya

00:15 Teşkilat

TRT 1 TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI

Uydu: Türksat 4A (42°E)

Alış Frekansı: 11958

Polarizasyon: V- Dikey

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

TRT SPOR TÜRKSAT 34 UYDU FREKANSI

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ:

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT 4K UYDU BİLGİLERİ

TRT 4K TV

TÜRKİYE'NİN İLK UHD KANALI

TURKSAT 3A 10980 MHZ V (DIKEY) SR: 12500

EURO 2020 BAŞLIYOR

Ay-Yıldızlılar, 16'ncısı düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerine beşinci kez katılıyor. 24 takımın yer aldığı finallerde takımlar dörderli altı grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada bitirecek 12 takımın yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalacak. Tek devreli lig usulü oynanacak grup maçlarının ardından diğer turlarda eleme sistemi uygulanacak.

11 farklı şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyona 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek. Milli Takım, 16 Haziran'daki Galler ve 20 Haziran'daki İsviçre maçlarını ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

TÜRKİYE - İTALYA A MİLLİ MAÇLARI

A Milli Takım, İtalya ile bugüne kadar 8'i resmi, 5'i özel maç olmak üzere toplam 13 defa karşılaştı. İtalya önünde henüz galibiyeti bulunmayan Türkiye, rakibiyle 4 defa berabere kaldı ve 9 kez mağlup oldu. Milliler İtalya'ya karşı 8 gol kaydederken, kalesinde 23 gol gördü.

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MİLLİ TAKIMIN KADROSU

Türkiye'yi 2002'de dünya üçüncüsü yapan ve ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında milli takımın başında bulunacak olan teknik direktör Şenol Güneş, 26 kişilik kadroda şu futbolculara yer verdi:

KALECİ: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş

ORTA SAHA: Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu

FORVET: Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kenan Karaman

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