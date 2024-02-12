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TÜİK son dakika açıkladı: Aralık ayı işsizlik rakamları belli oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. "İşsizlik oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte açıklamanın detayları...

16:02 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Aralık ayı işsizlik oranları açıklandı
Aralık ayı işsizlik oranları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi. İşte TÜİK açıklamasının detayları...


İşsiz sayısı aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu.


İSTİHDAM 399 BİN KİŞİ ARTTI


İstihdam edilenlerin sayısı aralıkta bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak belirlendi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 15,5


15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,5, kadınlarda ise yüzde 22,8 olarak tahmin edildi.


İŞGÜCÜ 35 MİLYONU AŞTI


İşgücü 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,3 oldu.


Haftalık ortalama fiili çalışma süresi aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.

IŞIKHAN: İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işsizlik rakamlarını değerlendirdi.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıkhan, "İşsizlikte ise düşüş eğilimi sürmeye devam ediyor. İzlediğimiz etkin politikalar ve hayata geçirdiğimiz programların sonuçlarını alıyoruz. Önümüzdeki süreçte de istihdamı destekleyici adımlar atmayı sürdürecek, işsizlikle kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

#TÜİK
#İşsizlik rakamları
#Aralık
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TÜİK son dakika açıkladı: Aralık ayı işsizlik rakamları belli oldu