Ülkemizdeki Traverten Taş Çeşitleri

Doğal kaynak suyunun içerdiği minerallere göre farklı renkler alabilirler. Krem, sarı, kahve, gri ve kırmızı sık tercih edilen traverten taş çeşitlerindendir. Travertenler doğada oluşumuna göre farklı desenlerde ve farklı şekillerde işlenebilir. Geçmişten günümüze genellikle iç mekân ve dış mekân inşaat malzemesi olarak kullanılmıştır. Romalılar amfi tiyatrolarında, tapınaklarında, hamamlarında sıkça bu malzemeyi kullanmışlardır. Traverten, mermer ve granitten daha yumuşak bir kayaç olmasıyla kullanıldığı ortamda doğal ve sıcak bir hava yaratmaktadır. Çoğu insan travertenin delikli ve yumuşak dokusunun hassas ve kırılgan olduğu düşünür fakat traverten oldukça dayanıklı kayaçlardandır.

Traverten Taş Renkleri

Türkiye’de ve dünyada zengin rezervleri ile birçok traverten taş çeşidi bulunmaktadır. Traverten taş çeşitleri; honlu, honsuz, dolgulu, dolgusuz, cilalı ve eskitme gibi yüzey bitirme işlemlerine bağlı olarak çeşitli renklere sahiptir. Kesim olarak da veincut ve crosscut kesim çeşitleri vardır. Dünyada kırmızı, Noche ve sarı travertenler en çok tercih edilen renklerken ülkemizde ise en çok tercih edilen traverten renkleri; fildişi, açık ve koyu klasik traverten ile altın renkli travertenlerdir.Genel olarak traverten taş renklerini şu şekilde sıralayabiliriz: AntiqueBlend, PeachBlend, Leonardo, Golden, Scabas, White Veincut, Frig Light, Amon Light, Rodos, Noce, Walnut, Myra Limestone, Silver.

Yüzey İşlemleri

Travertenler uygun fiyatlı yapı malzemeleri olması ve üzerine farklı işlemler yapılabilmesi nedeniyle değişik şekillerde işleme gereksinimini ortaya çıkmıştır. Traverten çeşitleriyüzey bitirme işlemlerine bağlı olarak birbirinden çok farklı renklere sahiptir. Traverten yüzeyinde yapılan işlemler travertenin kullanım alanı ve amacı üzerinde belirleyici olur. Cilalı yüzeyler genelde ticari alanlarda; eskitmeli yüzeyler antik görüntü vermesi nedeniyle dış mekân uygulamalarında; honlu yüzeyler mat görüntüleri nedeniyle iç mekân uygulamalarında; fırçalı yüzeyler kayma riski olan havuz kenarı gibi yerlerde tercih edilir.

Dünyanın en kaliteli ve en zengin traverten ocaklarına sahip Türkiye Amerika’nın traverten ihtiyacının %55’ini karşılamaktadır.Ülkemizde Denizli, Afyon ve Sivas çevresinde traverten ocaklarına rastlanmaktır.

Light Traverten, dünyada en çok talep edilen traverten çeşididir.Ülkemizde genellikle Denizli, Afyon ve Karaman ocaklarından çıkarılan bu traverten çeşidi az delikli yapısıyla daha az dolgu işlemine tabi tutulur. Bu da dünyadaki rakiplerine göre daha ucuz fiyatlarla piyasaya sürülmesini sağlar. Geniş mekân projelerinde ve dekoratif amaçlı sıkça tercih edilmektedir.

Açık Walnut Traverten ülkemizde Light Traverten ile beraber en çok üretilen ve ihraç edilen mermer çeşididir. Ülkemizde Akdeniz Bölgesinde yer alan Bucak ve Pamukkale’de çıkarılan traverten, düşük çıkarma maliyetleri ve kaliteli üretim sayesinde fiyat/performans olarak öne çıkan bir traverten taş çeşididir. Koyu Walnut Traverten ise Akdeniz Bölgesinde yer alan Bucak’ta ve çok yaygın olmamakla beraber Pamukkale ve Sivas’ta çıkarılmaktadır.

Ivory Traverten, en açık renkli travertendir ve ismini fildişi renginden alır. Az çıkarılan ve en yüksek kaliteli blokların işlenmesiyle elde edilen Ivory travertene çok rastlanılmamaktadır. Dünyada ülkemiz dışında İtalya ve İran’da çıkarılmaktadır.

İspanyolca ‘gece' anlamına gelen Noche Traverten koyu kahverengi ile bilinmektedir. Dünyada en çok Türkiye’de bulunan traverten çeşitlerindendir.

Chocolatte Traverten, Noche Traverten taş çeşidinin en koyu kahverengi kısımlarının işlenmesiyle elde edilir.İran ve Türkiye ocaklarında üretilen Chocolatte Traverten, dekoratif yapıya sahip olması nedeniyle taş, mozaik, bahçe süslemesi, lavabo, şömine, çeşme üretiminde tercih edilir.

Gold Traverten, görünümünün sarı renkte alması ve altına benzerliğiyle bu şekilde adlandırılmaktadır. Hem Türkiye’de hem de İran’da az sayıda ocaktan çıkarılır.

Kırmızı Traverten, dünyada çok nadir bulunan, Türkiye’nin belirli bölgelerinde ve İran’da çıkarılan bir traverten taş çeşididir. Çok dekoratif bir yapıya ve renge sahip olmasıyla sıkça talep görür.

Orange Traverten, Türkiye’de belirli ocaklardan elde edilmesi nedeniyle ülkemizde özgü traverten cinsidir. Homojen yüzeye sahip olmasıyla nedeniyle sadece dar mekân uygulamalarında değil aynı zamanda geniş mekân uygulamalarında da başarılı performans gösterir.

Scabas Traverten, çok renkli travertenlere verilen genel isimdir. Traverten taş çeşidinin yüzeyinde bulunan renk yoğunluğuna göreeğer kırmızı renk ağırlıklı ise ScabasRossa, sarı renk ağırlıklı ise Gold Rossa, kahverengi ağırlıklı ise Brown Scabas olarak adlandırılmaktadır. Genelde Türkiye ve İran ocaklarından çıkarılırken bazı İtalyan şirketler bu taşları ham olarak ithal edip işleyerek pazara sunmaktadır.

Pembe Traverten, dünyada sadece Türkiye ve İran’da bulunan birkaç ocaktan çıkarılan çok nadir bir traverten taş çeşididir.

Silver Traverten, Türkiye ve İran ocaklarından çıkarılıp işlenen, dünyanın en beğenilen ve en çok ilgi gören traverten çeşididir. Çok fazla renk tonuna sahiptir. En çok çeşidi İran’da bulunmaktadır. Genelde havuz kenarları gibi dar mekânlarda tercih edilirken homojen yapısı nedeniyle geniş mekân uygulamalarında da rahatlıkla tercih edilir.

Pewter Silver Traverten, Türkiye’nin özgün travertenlerindendir. Silver Traverten çeşidinin bir türevidir ve alternatif doğal taş arayanlar için güzel bir seçenektir.



