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Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 17 araştırmacı alacak

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Ar-Ge Merkezi bünyesinde sekiz alanda yürütülecek Ar-Ge projeleri kapsamında proje süresiyle sınırlı 17 Süreli Personel (Araştırmacı) alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 17 Araştırmacı alacak

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 17 Araştırmacı alacak

Başvurular, www.boren.gov.tr internet sitesinden “Başvuru Formu” doldurularak “Özgeçmiş (CV)” eklenmek suretiyle 1 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılabilir.

Personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız.

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