VGM burs başvuruları başladı mı? VGM 2021 2022 burs başvuru tarihleri

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilmekte olan VGM bursları için gözler başvuruların yapılacağı tarihlere çevrildi. 2021 VGM başvuru tarihleri! VGM burs başvurusu ne zaman? VGM bursu kimler alabilir?

VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

VGM burs başvuruları henüz başlamadı ancak başvuru tarihleri açıklandı. Açıklanan tarihlere göre, ortaöğrenim VGM burs başvuruları 15-30 Ekim'de, yükseköğrenim VGM burs başvuruları ve yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvuruları 1-15 Kasım tarihleri arasında alınacak.

VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında VGM burs miktarlarında artış yapıldı. Bu artış ile ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.

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KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

Evet. KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.