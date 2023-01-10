Özgün VGM burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
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VGM burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından bursların ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Burs almaya hak kazanan ön lisans ve lisans öğrencileri, 2022-2023 eğitim öğretim yılında burs ödemelerine ilişkin detaylara ulaşmak için araştırma yapıyor. Yükseköğrenim bursu alacak öğrencilere bir eğitim döneminde 8 ay boyunca burs ödemesi yapılacak. Bursların ayın kaçında hesaplara yatırıldığı belli oldu. Peki, VGM bursları ne zaman yatacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
VGM bursları ne zaman, ayın kaçında yatacak? VGM 2022-2023 ön lisans ve lisans burs ücretleri ödeme tarihleri
VGM burs ödemeleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine destek sağlamak amacıyla her yıl burs başvurularını alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine yönelik burs başvuruları 21-30 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sonuçları 3 Ocak tarihi itibariyle erişime açıldı.

VGM BURS ÖDEMELERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.

VGM 2022-2023 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) ödenmektedir.

2022-2023 eğitim yılında öğrencilere verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL‘dir.

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