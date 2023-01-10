VGM burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından bursların ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Burs almaya hak kazanan ön lisans ve lisans öğrencileri, 2022-2023 eğitim öğretim yılında burs ödemelerine ilişkin detaylara ulaşmak için araştırma yapıyor. Yükseköğrenim bursu alacak öğrencilere bir eğitim döneminde 8 ay boyunca burs ödemesi yapılacak. Bursların ayın kaçında hesaplara yatırıldığı belli oldu. Peki, VGM bursları ne zaman yatacak?

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