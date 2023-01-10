VGM burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine destek sağlamak amacıyla her yıl burs başvurularını alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine yönelik burs başvuruları 21-30 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sonuçları 3 Ocak tarihi itibariyle erişime açıldı.
VGM BURS ÖDEMELERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.
VGM 2022-2023 BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) ödenmektedir.
2022-2023 eğitim yılında öğrencilere verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL‘dir.