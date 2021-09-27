Özgün Yapay et nedir? Yapay et helal mi, caiz mi?
ÖZGÜN HABERLER

Yapay et nedir? Yapay et helal mi, caiz mi?

Yapay et nedir? sorusu son dönemlerde ortaya çıkan tartışmaların ardından merak edilen sorulardan biridir. Yapay et nasıl üretilir? Yapat et tüketmek caiz mi? Yapay et yemek helal midir? Diyanet İşleri Başkanlı yapay etin yenmesinin caiz olup olmadığına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından yapay et hakkında bilgiler merak kazandı. Peki, yapay et nedir? Yapay et yemek dinimize göre caiz midir? İşte Diyanet'in yapay et açıklaması ve yapay ete dair merak edilenler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yapay et nedir? Yapay et helal mi, caiz mi?
yapay et

Yapay et kısaca laboratuvar ortamında üretilen bitkisel bazlı protein formülüdür. Yapay et konusu günümüzün sık tartışılan konularından olmaya başladı. Sosyal medyada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapay etin yenmesine dair fetva verdiği iddialarına Diyanet'ten yanıt geldi.

YAPAY ET NEDİR, NASIL ÜRETİLİR?

Yapay et üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda pek çok etkenler vardır. Bunlardan bazıları;

Hayvansal üretim kaynaklı sera gazlarının özellikle metan gazının azaltılarak küresel ısınmasının önlenmesine katkı sağlaması

Sürdürülebilir tarımsal üretim ve kaynakların etkin kullanımı

Hayvanların kesilme gerekliliğinin ortadan kaldırılması

Gıda güvenliği

İnsanların protein ihtiyacının sağlanmasıdır.

Yapay etin birçok olumlu yönleri olmasının yanı sıra bileşim ve besin değerleri gibi oldukça önem arz eden tüketici görüşleri, tercih edilebilirlik, maliyet, gıda endüstrisine olası etkileri ve farklı dini inanışlar açısından önemi gibi birçok konu daha açıklığa kavuşturulamamıştır.

Bilim insanları, yapay et konusunda 2 alternatif et üzerinde çalışmaktadır. Bunlar; laboratuvarda üretilen kültürlenmiş et ve bitkisel kaynaklı etlerdir. Aynı zamanda piyasada bazı küf mantarlarından ve böcek proteininden üretilmiş et ürünleri de mevcuttur. Bitkisel kaynaklı ette (plant based meat) hayvansal ve diğer proteinler, çeşitli bitkilerden oluşturulmaktadır. Hücresel kaynaklı et (cell based meat) ise doku mühendisliği teknolojisinden yararlanılarak ilgili hayvandan biyopsi alınarak hücre üretilmesidir.

YAPAY ETİN ÜRETİM AŞAMALARI

Yaşayan hayvandan biyopsi yoluyla kas dokusu alınarak doku parçasından kök hücreler elde edilir.

Kök hücreler hücre ortamında çoğaltılır. Kök hücreler de bir araya gelerek kas liflerini oluşturur.

Kas liflerinin protein içeriği ve dokusunun artırılması amacıyla kas liflerine sürekli egzersizler yaptırılır.

Kas dokusu zamanla et parçasına dönüşür.

Elde edilen bu organik madde, hayvansal protein açısından zengin olsa da görünüş, renk ve tat gibi bazı duyusal analiz özellikleri açısından yetersiz olduğu için son ürüne boya maddeleri, besin destekleri ve çeşni maddeleri eklenir.

Bu aşamalardan sonra yapay et kullanıma hazır hale gelir.

YAPAY ET TÜKETMEK CAİZ MİDİR?

Diyanetten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur."

Abone Ol Google News
Tarihçileri heyecanlandırdı

Tarihçileri heyecanlandırdı

Sürünerek girdiler bakın neyle karşılaştılar.
Başta kimse itibar etmedi

'Başta kimse itibar etmedi'

​Hakkari dağlarından yolculuğunu paylaştı milyonlar izledi.
15 dakika can çekişiyor: Norveç tepkilere rağmen mink balinası avlamaktan vazgeçmiyor

​PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi.

​Yurt eylemlerine katılan binlerce kişiden sadece 310'u öğrenci.

56 bin TL'den başlıyor: Açık artırma ve kura ile satılacak.

TBMM Başkanı Şentop: FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler için milli güvenlik tehdidi
Gündem

TBMM Başkanı Şentop: FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler için milli güvenlik tehdidi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk dünyasının manevi başkenti olarak nitelenen Türkistan’da gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi TÜRKPA’nın 10. Genel Kurulu’ndan Türk Cumhuriyetlerine seslendi. Kurtuluş Savaşında milli mücadeleyi bizzat yürüterek 'Gazi' unvanı alan TBMM’nin, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnmesiyle ikinci kez 'Gazi' olduğuna dikkat çeken Şentop, Türk Cumhuriyetlerine FETÖ’nün oluşturduğu tehdide karşı uyarıda bulundu. Şentop, "FETÖ’nün Türkiye dışında bir çok ülkede de faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Bu hain örgütün kardeş ülkeler başta olmak üzere faaliyet gösterdiği ülkeler için bir milli güvenlik tehdidi oluşturduğunu tekrar ifade etmek isterim" dedi.

Öğretmenin 'yardımcı kaynak' kitap tepkisi: Devletin verdiği kitaplar bize yeter
Gündem

Öğretmenin 'yardımcı kaynak' kitap tepkisi: Devletin verdiği kitaplar bize yeter

Her yıl eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere dağıtılan ücretsiz kitaplara ek olarak bazı okul idarecileri, 'yardımcı kaynak' adı altında kitaplar talep ediyor. 24 yıllık öğretmen Ekrem Mustafa Çakır buna tepki gösterdi. Yardımcı kaynak kitapların ihtiyaç dışı ve velilere yük olduğunu öne süren Çakır, "Bu durum yasal olmamasına rağmen bunun önüne geçilmiyor. Bu kadar kaynak israfı yapılmasından muzdaribim" dedi.
Yerli mini İHA ailesinin yeni üyesi yolda: BOYGA geliyor
Ekonomi

Yerli mini İHA ailesinin yeni üyesi yolda: BOYGA geliyor

Yerli ve milli insansız hava araçları üretiminde farklı kategorilerde çok önemli projelere imza atan Türk savunma sanayii, havan mühimmatı taşıyabilen döner kanatlı insansız hava aracı BOYGA ile kritik bir kabiliyet daha kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.