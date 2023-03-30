2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na girmek isteyen adaylar başvurularını 15 Şubat'ta yaptı. 2023-YDS/1 sınavına katılım sağlayacaklar ÖSYM YDS sınav yerlerini sorguluyor. Peki YDS ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu?

2023 YDS/1 ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri belli oldu. 2023 YDS/1 9 Nisan'da yapılacak.

ÖSYM YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 YDS/1 sonuçları 4 Mayıs'ta açıklanacak.

2023 YDS/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YDS/1 sınav giriş belgeleri, sınava kısa bir zaman kala adaylar tarafından bekleniyor. ÖSYM tarafından sınav giriş yerleri henüz duyurulmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekecek.

2023 YDS/1 sonuçları nereden öğrenilir?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmî internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden ulaşabilecek.

2023 YDS/1 geç başvuru tarihi ne zaman?

2023 YDS/1 geç başvuruları 27 Şubat'ta saat 23:59'a kadar yapıldı.

2023 YDS/1 geç başvuru ücreti ne kadar?

Normalde 185 TL olarak belirlenen sınav ücretini, geç başvuru yapan adaylar %50 artırımlı olarak ödemekte.

YDS nedir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk kez 7 Nisan 2013 Pazar günü gerçekleştirilen merkezi bir lisan sınavıdır. YDS, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk olarak 7.04.2013 tarihinde uygulanmaya başlanan, nisan ve eylül ayları olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirmektedir.

YDS'ye kimler girebilir?

Kamu Kurumlarin Yurtdışı Teşkilatlarında sürekli göreve atanacak memurlar ile diger kamu görevlileri. 2.657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak mütercim veya tercümanlar ile çözümleyici ve programcıları. 657 sayılı kanun, 926 sayılı TSK Personel kanunu, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar kanunu, 2914 sayılı Yüksekögretim Persone Kanunu, 3466 sayili Uzman Jandar Kanuna göre çalışmakta olanlar ile 399 sayılı KHK’nin 3/C maddesine göre çalıştırılan sözlesmeli personel olarak çalışanlardan YDS tazminatı almak isteyenler. Doçentlik sınavına girecek adaylar. Doktora ve sanatta yeterlik sınavına girecek adaylar Araştırma görevlisi kadrolarına atanmak isteyenler YÖK kanalıyla yurtdışına lisansüstü ögrenim görmek isteyenler Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler. Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan ataması yapılacak olanlar. 11.Yurt dışında öğrenim görüp de diploma denklik işlemleri için YDS sonuçlarından yararlanmak isteyen adaylar. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar. Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

YDS'de kaç soru var? Sınav süresi kaç dakika?

YDS’de 80 soru vardır ve her bir doğru cevabın değeri 1.25 puan üzerinden hesaplanmaktadır (1.25 x 80 = 100). Buna göre, 100 üzerinden 65 puana ihtiyaç duyan bir adayının, YDS sınavında en az 52 doğru cevap bulması gerekmektedir (52 x 1.25 = 65). Soru türleri arasında puan değeri açısından fark olmayıp herhangi bir kelime sorusunun değeri (1.25 puan) ile herhangi bir metin inceleme (paragraf) sorusunun değeri (1.25 puan) eşittir. YDS’de toplam sınav süresi 2.30 saat (150 dakika), her bir soru için ayrılabilecek ortalama süre ise 1 dakika 52.5 saniyedir (112.5 saniye).

YDS'nin içeriği nedir?

YDS 11 bölümden oluşmaktadır. Kelime bilgisi – 6 soru Gramer – 10 soru Cloze test – 10 soru Cümle tamamlama – 10 soru İngilizce – Türkçe çeviri – 3 soru Türkçe – İngilizce çeviri – 3 soru Paragraf tamamlama – 4 soru Anlam bütünlüğünü bozan cümle – 5 soru Karşılıklı konuşmalar – 5 soru Yakın anlamlı cümleler – 4 soru Okuma parçaları 20 soru

YDS'den kaç puan almak gerekiyor?

Doçent adaylarının YDS’den 100 üzerinden en az 65, doktora / sanatta yeterlik adaylarının ise 55 puan almaları gerekir. (100 üzerinden 65 puan = 80 üzerinden 52 doğru cevap; 100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doğru cevap).Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan yapılacak atamalarda YDS’den 50 puan şartı aranmaktadır. Yabancı dil okutmanları için YDS barajı 80 puandır.

YDS hangi alanlarda yapılır?

YDS üç temel bilimden de (fen, sağlık, sosyal) sorular içermektedir. ÜDS’den farklı olarak, YDS’de bilim dalı ayrımı yapılmamakta; hangi alanda eğitim almış olursa olsun, bütün adaylar aynı sınava tabi tutulmaktadır.

YDS sınavı hangi dillerde yapılır?

YDS; başta İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere birçok dilde gerçekleşmektedir. Ancak Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dışındaki dillerden sınava girmek isteyenlere, yılda sadece bir sınav hakkı tanınacağı ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulmuştur. Aşağıda YDS’nin kapsama alanına giren yabancı dillerin listesini bulabilirsiniz: Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca 1. not: Yukarıda belirtilen dillerin herhangi birinden sınava başvuran adayların sayısı, ÖSYM tarafından belirlenmiş olan barajın altında kalırsa (yani o dil için az sayıda başvuru yapılırsa) adaylara çoktan seçmeli değil, çeviri usulü bir sınav uygulanmaktadır.







