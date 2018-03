Yeşilçam’ın Eskimeyen Filmleri perdede, İnce Saz sahnede…

BASIN BÜLTENİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, 15 Mart 2018 Perşembe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin 9 Mart’ta sinemaseverlerin beğenisine sunduğu ‘Yeşilçam Film Günleri’nin galası yapıldı. İzleyenler perdede Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerini seyrederken, sahnedeyse İnce Saz Müzik Topluluğu, Yeşilçam Şarkıları’nı seslendirdi.

Atlas Sineması’nda düzenlenen konser öncesi müzikseverler kokteylde biraraya geldi. Gecenin ev sahipliğini yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, “Yesilçam müzikleriyle de hafızalarımıza kazındı. Bu akşam Yeşilçam Filmlerinin olmazsa olmazı o müzikleri İncesaz’ın enfes yorumuyla müzikseverlerin beğenisine sunmaktan son derece mutluyuz” diye konuştu.

Saat 20.00’de başlayan konsere Yeşilçam hayranı müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Atlas Sineması’nın büyük salonunu hıncahınç dolduran izleyeciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Perdede Yeşilçam, Sahnede İncesaz

İncesaz’ın Yeşilçam şarkılarını seslendirdiği sırada perdeye de o unutulmaz filmlerin görüntüleri yansıdı.

15 Yeşilçam şarkısını seslendiren topluluk, finaliyse bir dönemin efsane dizisi Süper Baba’dan ‘Bana bir masal anlat baba’ ile yaptı.

Yeşilçam Film Günleri devam ediyor.

Beyoğlu Atlas Sineması’nda Mart ayı boyunca her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri seyirci ile buluşmaya devam ediyor.

Öğretmen, öğrenci, polis, asker, engelli, 16 yaş altı, 65 yaş üstü olanlar “Yeşilçam Film Günleri” gösterimlerine ücretsiz olarak katılabilecek.

Programın içeriği ise şöyle:

16 Mart, Cuma – Hababam Sınıfı (Ertem Eğilmez, 1975) ve Hababam Sınıfı Tatilde (Ertem Eğilmez, 1977)

17 Mart, Cumartesi – Hababam Sınıfı Uyanıyor (Ertem Eğilmez, 1976) ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (Ertem Eğilmez, 1975)

18 Mart, Pazar – Süt Kardeşler (Ertem Eğilmez, 1976) ve Kalbimin Efendisi (Ertem Eğilmez, 1970)

23 Mart, Cuma – Tatlı Dillim (Ertem Eğilmez, 1972) ve Öyle Olsun (Orhan Aksoy, 1976)

24 Mart, Cumartesi – Yalancı Yarim (Ertem Eğilmez, 1973) ve Gülen Gözler (Ertem Eğilmez, 1977)

25 Mart, Pazar – Arabesk (Ertem Eğilmez, 1988) ve Gözler Ömre Bedel (Ülkü Erakalın, 1964)

30 Mart, Cuma – Oh Olsun (Ertem Eğilmez, 1973) ve Milyarder (Kartal Tibet, 1986)

31 Mart, Cumartesi – Senede Bir Gün (Ertem Eğilmez, 1966) ve Ne Olacak Şimdi (Atıf Yılmaz, 1979)

1 Nisan, Pazar – Taçsız Kral (Atıf Yılmaz, 1965) ve Canım Kardeşim (Ertem Eğilmez, 1973)

