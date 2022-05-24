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Yoklama kaçakları bedelli askerlik yapabilecek mi?

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yoklama kaçağı oldukları yıla göre göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler" dedi. Peki, Yoklama kaçakları bedelli askerlik yapabilecek mi? İşte haberin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yoklama kaçakları bedelli askerlik yapabilecek mi? Bedelli askerlik ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
​Yoklama kaçakları bedelli askerlik yapabilecek mi?

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize Bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz." açıklamalarında bulundu. Peki, Yoklama kaçakları bedelli askerlik yapabilecek mi? İşte haberin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler." dedi.

Bedelli askerlik ücreti

2022 yılında bedelli askerlik 56 bin 500 lira oldu. Geçtiğimiz dönemde (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 lira ödeniyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da dün 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımlamıştı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli olmuştu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödemeleri gerekiyordu.
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