Youtuber nasıl olunur? Youtube Fenomeni nasıl olurum?

Youtube Fenomeni ve Youtuber nasıl olunur? sorusunun yanıtı haberimizde. Milyarlarca kullanıcısı olan ve televizyonu yerini alacağı düşünülen Youtube aynı zamanda para kazanmanın en etkili platformu haline gelmiş durumda. Yeni nesil teknoloji mesleği olarak popülerlik kazanan Youtube Fenomenliğiyle para kazananların sayısının artması da ilgiyi giderek arttırıyor. Peki Youtube'da para nasıl kazanılır, nasıl fenomen olunur? İşte ayrıntılar...

YOUTUBER NE DEMEK?

Youtuber en son jenerasyon internet femonemine verilen isimdir. Youtube Fenomeni, videolarıyla Youtube video paylaşım platformunda ünlü olan kişiye denir. Çektikleri ve hazırladıkları videoları paylaşarak milyonlarca kişi izlettirebilen ve reklamlardan para kazanan kişilere verilen yeni nesil meslek adıdır.Youtuber, kamera önünde konuşmayı, dünyada ve Türkiye'deki son gelişmeleri takip etmeyi, kamera arkasında kimse yokken kendini ışık ve alan derinliği konusunda eğiterek çekim yapmayı (çektiği kişi de yine kendisidir) , kurgu programlarını kullanmayı, SEO (internet arama motorlarında bulunabilmek için yapılan çalışma) konusunda bilgili olmayı bilmek zorundadır.

YOUTUBE FENOMENİ OLMANIN YAŞI VAR MIDIR?

Youtube Fenomeni olmanın yaşı yoktur. 7'den 70 herkes fenomen olabilir.

YOUTUBE FENOMENİ / YOUTUBER NASIL OLUNUR?

Google tarafından üniversitelerdeki irtibat noktaları aracılığıyla, girişimcilik eğitim programından yararlanan gençlere 'dijital girişimcilik', 'Nasıl YouTuber olunur?' eğitimleri veriliyor. Ayrıca İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa'da da girişimcilik eğitim programından yararlanan gençlere de dijital girişimcilik konusunda eğitim veriliyor. YouTube verilerine göre mobil cihazlar üzerinden video görüntüleme oranı her yıl 2 kat artıyor. Google'ın gelirinin 4 milyar dolarının geldiği YouTube kullanıcılarının büyük bölümü lise ve üniversiteli gençlerden oluşuyor. Türkiye'de bu işi yapan gençlerin kurduğu ve takipçi sayısı 2 milyona ulaşan, görüntüleme oranı yüksek YouTube kanallarından aylık kazanç 10-30 bin lirayı bulabiliyor.

Türkiye İş Kurumu 'Türkiye İçin Dijital Dönüşüm Hareketi' kapsamında gençlerin, girişimci adaylar dijital becerileri geliştirilecek. İŞKUR Genel Müdürü İsmet Köksal başkanlığında Google Türkiye Ofisi'yle yapılan toplantıda dönüşüm hareketine ilişkin planlama yapıldı. İlk etapta Bursa, Kayseri, Van, Gaziantep, Samsun ve Antalya'da başlayan eğitimlerle gençlere yeni iş olanaklarının oluşturulması hedefleniyor.

Youtube Fenomeni olmanın yollarını tam anlamıyla anlatmak için saatlerce konferanslar yapılması gerekir. Hepsini burada anlatmamız elbette mümkün olmayacak. Ancak merak edenler için en önemli kriterleri burada sizlerle paylaşacağız.

1- Doğru alan seçmek: Fenomen olmak istediğiniz alanı doğru seçmek en önemli noktadır. Rekabet seviyesi yüksek olan alanda yapacağınız harcamalar ve emek çok daha fazla olacaktır.

2- Doğru kanal adı seçmek: Çektiğiniz videoları yayımlayacağınız kanalın adını doğru seçmek gerekir. Çektiğiniz videolara uygun bir isim bulmak önemli.

3- Güncel olmak: Düzenli bir şekilde video paylaşmak. Paylaşım yaptığınız alanı yakından takip ederek, öngörülerinizle içerik hazırlamak ve trend olan ya da olacak başlıklar için içerik hazırlamak.

4- Tasarım kalitesi: Fenomen olarak çok iyi içerikler hazırlamak yetmez. Bu içerikleri güzelce tasarlamanız gerekmektedir. Bunun için grafik tasarımcıya ihtiyacınız olabilir. Ya da bu konuda bilgi sahibi olmalısınız.

5- Başlık ve açıklama: Videolarınıza doğru başlık ve açıklama yazmak önemli. Özellikle dil bilgisi kurallarına uyulmalı.

Ancak tüm bunlara rağmen Yeni Şafak Yazarı Kemal Öztürk Fenomenlik hakkında uyarılarda bulunuyor: