Televizyon dizileri ve programları arasındaki reyting mücadelesi her hafta devam ediyor. Her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. 14 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi yapımların ilk sıralamalara yerleştiği merak ediliyor. Peki, dün en çok hangi kanal izlendi? İşte gecenin reyting birincisi...

14 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “İnci Taneleri”, 2. sırada Now TV’de yayınlanan “Hudutsuz Sevda”, 3.sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor All Star” yer aldı. AB'de 1.sırada “İnci Taneleri”, 2.sırada “Survivor All Star”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber” yer aldı. ABC'de ise 1.sırada “İnci Taneleri”, 2.sırada “İnci Taneleri” dizinin özeti, 3.sırada “Survivor All Star” yer aldı.