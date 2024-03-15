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14 Mart Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Dünün total birincisi belli oldu! İşte en çok izlenen programlar

Dün yayınlanan TV dizisi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Merak edilenlerin arasında İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Sakla Beni dizileri de var. Reytingler, Total, AB ve 20+ABC1 olarak 3 çeşit ölçülür. Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 14 Mart 2024 Perşembe Reyting Sonuçları hakkında detaylar.

11:03 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
14 Mart reyting sonuçları
14 Mart reyting sonuçları

Televizyon dizileri ve programları arasındaki reyting mücadelesi her hafta devam ediyor. Her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. 14 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi yapımların ilk sıralamalara yerleştiği merak ediliyor. Peki, dün en çok hangi kanal izlendi? İşte gecenin reyting birincisi...

DÜN EN ÇOK HANGİ KANALDA NE İZLENDİ?

14 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “İnci Taneleri”, 2. sırada Now TV’de yayınlanan “Hudutsuz Sevda”, 3.sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor All Star” yer aldı. AB'de 1.sırada “İnci Taneleri”, 2.sırada “Survivor All Star”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber” yer aldı. ABC'de ise 1.sırada “İnci Taneleri”, 2.sırada “İnci Taneleri” dizinin özeti, 3.sırada “Survivor All Star” yer aldı.



#reyting sonuçları
#tv izlenme sonucu
#İnci Taneleri
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