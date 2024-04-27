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Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 İOKBS sınavı sonuçları tarihi...

İOKBS sonuçları sorgulama tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Nisan günü düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ilköğretim 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla tamamlandı. MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları da sonuç tarihi öncesinde adaylar ile buluştu. Peki; 2024 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, nereden öğrenilir?

16:03 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bursluluk sonuçları
Bursluluk sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Bursluluk sınavı (İOKBS) ardından sonuç araştırması başladı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2024 Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? sorularına cevap arıyor. İşte kılavuzda yer alan bursluluk sınavı sonuç tarihi...

İOKBS BURSLULUK SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki dönemlere bakıldığında sınavın erken açıklanma ihtimali de bulunuyor ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

2023 İOKBS BURSLULUK SINAVI SORULARI CEVAPLARI YAYIMLANDI!

Sınav puanı hesaplama işlemleri için kitapçıklar kontrol ediliyor:

BURSLULUK SINAVLARI HAKKINDA BİLGİ

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.



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Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 İOKBS sınavı sonuçları tarihi...