Pakistan'daki ABD-İran görüşmelerinde kriz: Sürecin ilerlemesi engellendi

İran basını Pakistan'da ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin sıcak gelişmeyi duyurdu. İslamabad'daki görüşmelerde Hürmüz Boğazı konusunda ciddi anlaşmazlıkların olduğunu ifade eden İran basını, "ABD tarafının aşırı talepleri nedeniyle sürecin ilerlemesi engellendi." ifadelerini kullandı.
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD ile İran arasında gerçekleştirilen müzakerelerin ilk aşamasının sona erdi.
Teknik heyetler arasında yürütülen yüz yüze görüşmelerin tamamlanmasının ardından, ele alınan başlıklara ilişkin yazılı metin alışverişinin sürdüğü ve müzakerelerin bazı başlıklarda daha detaylı teknik değerlendirme aşamasına geçtiği belirtildi.
Müzakere heyetine yakın bir kaynak, görüşmelerin devam edebileceğine işaret edildiğini belirterek, "Muhtemelen bu gece ya da yarın müzakerelerin bir turu daha gerçekleştirilecek." dedi.
Kısa süre sonra ise İran basını görüşmelerde yaşanan krizi dünya kamuoyuna duyurdu.
İslamabad'daki görüşmelerde Hürmüz Boğazı konusunda ciddi anlaşmazlıkların olduğunu ifade eden İran basını, "ABD tarafının aşırı talepleri nedeniyle sürecin ilerlemesi engellendi." ifadelerini kullandı.
