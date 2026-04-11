İran "30 dakika içinde vururuz" dedi: Hürmüz Boğazı'na yönelen ABD gemisi geri döndü

16:4411/04/2026, Cumartesi
Hürmüz Boğazı'na yönelen ABD gemisi geri döndü
ABD basınında yer alan, Amerikan askeri gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği yönündeki iddiaların ardından İran kaynaklarından dikkat çeken bir açıklama geldi. İran medyası, ABD’ye ait bir destroyerin Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalıştığını, İran’ın ise geminin hareketine devam etmesi halinde 30 dakika içinde hedef alınacağı ve bunun İran ile ABD arasındaki müzakerelere zarar vereceği yönünde ABD’ye uyarı ilettiğini aktardı. ABD destroyerinin geri çekildiği belirtildi.

ABD gemisi Hürmüz'ü geçti mi?

ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da müzakere yürütüldüğü sırada Hürmüz Boğazı’nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İran basınında yer alan haberlerde, ABD’ye ait bir destroyer Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Fujairah Limanı’ndan hareket ederek Hürmüz Boğazı’na yöneldiği, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ise geminin hareketini anlık olarak izleyerek müdahalede bulunduğu belirtildi.

"30 dakika içinde vururuz"

Haberlere göre İran tarafı, gelişmeyi Pakistan’daki müzakere heyetine iletti, İran heyeti de konuyu Pakistan aracılığıyla ABD tarafına aktardı. Aynı süreçte İran Silahlı Kuvvetleri tarafından söz konusu ABD destroyerine Hürmüz Boğazı’na yaklaşması halinde hedef alınacağı yönünde uyarı yapıldığı, Pakistan aracılığıyla ABD’ye de "hareketin devam etmesi halinde 30 dakika içinde hedef alınacağı ve müzakerelerin zarar göreceği" mesajının iletildiği ifade edildi.

ABD gemisi geri çekildi

Yapılan uyarıların ardından ABD destroyerine durma talimatı verildiği ve geminin geri çekildiği öne sürüldü.

