İran ile ABD arasındaki yüz yüze görüşmeler sona erdi: Yeni müzakere turu için tarih verildi

İran ile ABD arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sona erdi. Taraflar arasında yazılı metin üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. İran medyası, yeni müzakere turunun bu gece ya da yarın gerçekleştirileceğini belirtti.
İran ile ABD arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılan yüz yüze görüşmelerin bir aşamasının sona erdiği bildirildi.
İran basını, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin bir aşamasının sona erdiğini duyurdu.
Görüşmelerin bir aşamasının sona ermesinin ardından tarafların uzman ekiplerinin ele alınan konular hakkındaki yazılı metin üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
İran medyası, yeni müzakere turunun bu gece ya da yarın gerçekleştirileceğini belirtti.