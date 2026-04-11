Anderson Talisca'dan 2 gol 1 asist! Fenerbahçe Kayserispor deplasmanında hata yapmadı: 4-0 | ÖZET

Anderson Talisca'dan 2 gol 1 asist! Fenerbahçe Kayserispor deplasmanında hata yapmadı: 4-0 | ÖZET

22:0111/04/2026, samedi
G: 11/04/2026, samedi
Yeni Şafak
Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Talisca iki gol bir asist ile galibiyetin mimarlarından oldu. Sarı-lacivertlilerde diğer golleri ise Kante ve Nene kaydetti. Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti haberimizde.

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Maç sarı-lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 45' Kante, 60' Anderson Talisca ve 62' Dorgeles Nene ve 87' Talisca (2)'dan geldi. Fenerbahçe - Kayserispor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Kayserispor - Fenerbahçe maç özetini izlemek için

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

7. dakikada Fenerbahçe atağında ceza sahasına giren Nene'nin pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Guendouzi'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

12. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Brown'un şutunda kaleci Bilal Bayazıt, uzanarak topu çeldi.


16. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Katongo'nun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

35. dakikada savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topu iyi takip eden Talisca'nın gelişine vuruşunda kaleci Bilal Beyazıt golü engelledi.

45+1. dakikada sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında rakiplerinin arasından iyi yükselen Skriniar'ın ceza alanından kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alınan döndü.


45+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde defans oyuncularının uzaklaştırdığı topa Kante'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.


Maçın ilk yarısını Fenerbahçe, 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

54. dakikada sol kanattan Kayserispor atağında Cardoso'nun ortasında ceza sahasına koşu yaparak giren Furkan Soyalp'in kafa vuruşundan meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

58. dakikada Nene'nin ara pasında ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.


60. dakikada Brown'un pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Talisca'nın bekletmeden sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlara gitti: 0-2.


62. dakikada ceza sahası içerisinde Katongo'nun Denswil'e gönderdiği pasta araya giren Nene kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.


87. dakikada sol çaprazdan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında altı pas üzerinde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-4.


88. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserisipor atağında Onugkha'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.


Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.



BURSA - KÜTAHYA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? İstanbul'da az önce deprem mi oldu? 11 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi