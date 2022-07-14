15 Temmuz Cuma günü eczaneler ve bankalar açık olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden günlerle 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıklamıştı. 9 günlük bayram tatili devam ederken bankaların ve eczanelerin çalışma durumu da merak ediliyor. Peki bankalar ve eczaneler ne zaman açılıyor?

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

15 Temmuz Cuma günü ise resmi tatil olması nedeniyle mevcut nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Hafta içi: 09.00- 19-00

Cumartesi: 09.00- 19.00

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Bankalar resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için cuma günü yani 15 Temmuz 2022 Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bankalar kapalı olacaklar.

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18 Temmuz 2022 Pazartesi günü ise banka şubelerinde yeniden işlem yapılabilecek.

Havale işlemi bankalar arası bir işlem olduğu için 15 Temmuz’da da gerçekleştirilebilecek. EFT ise bankalar arası işlem olduğu için mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.