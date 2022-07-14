Özgün 15 Temmuz Cuma günü eczaneler ve bankalar açık olacak mı?
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15 Temmuz Cuma günü eczaneler ve bankalar açık olacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili nedeniyle eczanelerin açık olup olmadığı ve bankalarda işlem yapılıp yapılamayacağı merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz ile birleştirilerek 9 gün çıkartılmasıyla birlikte gözler bayramda ve tatil sonrası bankaların ve eczanelerin çalışma durumuna çevrildi. Peki, 15 Temmuz 2022 Cuma eczaneler ve bankalar çalışıyor mu, 15 Temmuz'da eczaneler, bankalar açık mı, kapalı mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuz 2022 Cuma günü eczaneler, bankalar çalışıyor mu?
15 Temmuz banka eczane saatleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden günlerle 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıklamıştı. 9 günlük bayram tatili devam ederken bankaların ve eczanelerin çalışma durumu da merak ediliyor. Peki bankalar ve eczaneler ne zaman açılıyor?

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

15 Temmuz Cuma günü ise resmi tatil olması nedeniyle mevcut nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Hafta içi: 09.00- 19-00

Cumartesi: 09.00- 19.00

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Bankalar resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için cuma günü yani 15 Temmuz 2022 Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bankalar kapalı olacaklar.

18 Temmuz 2022 Pazartesi günü ise banka şubelerinde yeniden işlem yapılabilecek.

Havale işlemi bankalar arası bir işlem olduğu için 15 Temmuz’da da gerçekleştirilebilecek. EFT ise bankalar arası işlem olduğu için mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.

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