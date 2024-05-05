Meteoroloji'nin bugün için uyardığı İzmir'de, sağanak yağış öncesi gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Bir anda etkili olan yağış bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İzmir’de sağanak yağış bazı ilçelerde zaman zaman etkili oldu. Yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kaplarken, bulutların kentin üzerini kapladığı ve bölgesel olarak yağışın etkili olduğu anlar anbean görüntüledi. Bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağmur, kentte herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.