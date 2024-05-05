|
Özgün

İzmir’de gök gürültülü yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İzmir'de sağanak yağış bazı ilçelerde zaman zaman etkili oldu. Balçova, Karabağlar, Konak, Buca, Gaziemir, Bornova ve Bayraklı çevrelerinde şiddetli yağmur ve doluya dikkat!

09:12 - 5/05/2024 dimanche
Yeni Şafak
İzmir hava durumu
İzmir hava durumu

Meteoroloji'nin bugün için uyardığı İzmir'de, sağanak yağış öncesi gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Bir anda etkili olan yağış bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İzmir’de sağanak yağış bazı ilçelerde zaman zaman etkili oldu. Yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kaplarken, bulutların kentin üzerini kapladığı ve bölgesel olarak yağışın etkili olduğu anlar anbean görüntüledi. Bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağmur, kentte herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

#İzmir
#Hava durumu
#Meteoroloji
il y a 1 jour
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yılın ikinci dini bayramı için geri sayım başladı! Kurban bayramı ne zaman 2024? Kaç gün kaldı?