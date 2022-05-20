20 Mayıs Cuma bankalar açık olacak mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sonrası vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi 20 Mayıs Cuma gününün tatil olup olmadığı. Milli bayramlardan biri olan 19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle dün bankalar kapalıydı. Peki, bankalar bugün açık mı? 20 Mayıs Cuma bankalar tatil mi? İşte haberin detayları sizlerle...

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