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20 Mayıs Cuma bankalar açık olacak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sonrası vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi 20 Mayıs Cuma gününün tatil olup olmadığı. Milli bayramlardan biri olan 19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle dün bankalar kapalıydı. Peki, bankalar bugün açık mı? 20 Mayıs Cuma bankalar tatil mi? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​20 Mayıs Cuma bankalar tatil mi? Bankalar bugün açık olacak mı?
20 Mayıs Cuma bankalar açık olacak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sonrası vatandaşlar 20 Mayıs'ta bankaların tatil olup olmadığı merak ediyor. Peki, bankalar bugün açık mı? 20 Mayıs Cuma bankalar tatil mi? İşte haberin detayları sizlerle...

20 Mayıs Cuma bankalar açık mı?

  • 20 Mayıs günü tüm bankalar çalışmalarına normal saatlerine göre devam edecekler. 19 Mayıs resmi tatili bir gün boyunca devam etti ve bankalar Perşembe günü kapalıydı.

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Okullarda ve tüm resmi kurumlarda işleyiş devam edecek.

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