Özgün 2021 Ölüm Aylığı Ne Kadar? Kimler Ölüm Maaşı Alabilir?
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2021 Ölüm Aylığı Ne Kadar? Kimler Ölüm Maaşı Alabilir?

2021 ölüm aylığı Ocak ayındaki %25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödemlerle birlikle 453 TL olmaktadır. %5 hisse oranına göre hesaplanan ölüm aylığı en yüksek tutarı ek ödemler dâhil olmak üzere 5. 202 TL olmaktadır. Ölüm aylığı nedir, ölüm aylığını kimler alabilir? İşte ölüm aylığına dair tüm detaylar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ölüm aylığına dair tüm ayrıntılar haberimizde.
Ölüm aylığına dair tüm ayrıntılar haberimizde.

2021 ölüm aylığı, yetim aylığı olarak bilinen, vatandaşlar için sosyal güvence desteği oluşturan bu haktan faydalanmak için öncelikle vefat eden kişinin maaşına bakılmaktadır. Ölüm aylığı vefat eden kişinin sosyal statüsüne, sosyal güvencesine ve çocuk sayısına göre değişmektedir. Vefat eden sigortalı bir kişinin eşine maaşını yarısı kadar ölüm aylığı verilirken, vefat eden kişinin çocuğu yoksa maaşının %75 oranı eşine ölüm aylığı olarak verilmektedir.

Sigorta güvencesi olan vefat eden kişinin bir çocuğu ve eşi varsa, çocukların her birine %25 oranında ve eşe %50 oranında maaş desteği sağlanmaktadır. Ölüm aylığı olarak verilen maaş ödemeleri vefat eden kişinin ancak %90 ‘ına tekabül etmektedir. Vefat eden eşin maaşı %90ınndan fazla olmayacak şekilde yasal vasilerine eş ve çocuklarına verilmektedir. Anne babasını kaybeden çocuklara ebeveyn maaşı olarak maaş ödemesinin %50 oranında maaş verilmektedir.

2021 Ölüm Aylığını Kimler Alır?

2021 ölüm aylığı alan kişiler eğitim hayatı botunca bu maaşı alabilirler. Erkek ve kız çocukları için farklı bir şekilde belirlenirken, erkek çocuklarının belirli bir yaşa kadar ölüm aylığı alabildikleri bilinmektedir. Kız çocukları evlenene kadar ölüm aylığı almaktadır. Ölüm aylığı için yaş sınırı sadece erkek çocukları için geçerlidir. Kız çocukları için ölüm aylığı alma yaş sınırı aranmamaktadır. Erkekler 25 yaşına kadar ölüm aylığı alırken, üniversite eğitimi alamayan erkek çocukları 20 yaşına kadar 2021 ölüm aylığı alma hakkına sahiptir.

2021 Ölüm Maaşı Nedir?

2021 ölüm maaşı yetim maaşı olarak bilinmektedir. Sigortalı kişi vefat etmeden hemen sonra çocuklarına ölüm aylığı bağlanmaktadır. Eşe dul aylığı verilirken her yıl düzenlenen yasal sınırlar çerçevesinde ödenen ölüm maaşları yetim aylığı olarak çocuklara destek vermektedir. Yetim aylığının çocuklara fayda sağlayarak verilmesi için vefat eden kişinin sosyal güvencesinin, sigortasının olması gerekir. Ölüm aylığı kişiye geri ödemesiz bir şekilde verilmektedir. Erkek çocukları 25 yaşına kadar üniversite eğitimi bitene kadar verilmektedir. Üniversite okumayan erkek çocuk 20 yaşına kadar ölü aylığı almaktadır. Ölüm maaşları, kız çocuklarının evlenmesine kadar sınırsız olarak verilmektedir.

2021Ölüm Aylığı Almak İçin Hangi Şartları Taşımak Gerekir?

Yetim ya da ölüm aylığı almak işin gereken şartlar şunlardır:

• Ölüm aylığı almak için çocukların evli olmaması gerekir.

• Vefat eden kişinin en az 5 yıl sigorta primini yatıran bir sigortalı olmalıdır.

• Erkek çocukları üniversite öğrenim hayatı bitinceye kadar 24 yaşına kadar, eğitim görmeyen erkek çocukları 20 yaşına kadar ölüm aylığı alır.

• Kız çocukları evlenene kadar yetim aylığı alırken kız çocuklarının bu haktan faydalanması için herhangi bir yaş sınırı aranmamaktadır.

• Vefat eden kişinin ve sonrasında kalan çocuk ve eşin hane gelirinin düşük olması gerekir.

• Eşlerin evlenmesi durumunda dul aylığı alınmamaktadır.

• 2021 ölüm aylığı alan kişinin dükkân, gayrimenkul ya da farklı gayrimenkul varlıklarının olamaması, yüksek gelirinin olması gerekir.

Ölüm aylığı başvurusu için; Yetim kalan çocukların kimlik belgesi, öğrenci belgesi, başvuru dilekçesi beyanı, vefat eden kişinin sigorta kaydı ve ölüm belgesi, ikametgâh belgesi, gelir ve mülkiyet belgesi,6 içinde çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf gibi belgeler istenirken, bazı özel durumlarda farklı belgeler de istenebilmektedir.

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