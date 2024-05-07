Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre; Türkiye'de trafik sigortası yaptıran araç sayısı yüzde 79,5'e yükselerek mart sonu itibarıyla 23,3 milyonu geçti. Kara yollarında meydana gelebilecek olası kazalarda, karşı tarafta oluşan zararların karşılanmasını sağlayan zorunlu trafik sigortası poliçe adedi 23 milyon 344 bin 19 oldu. Bu rakam Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin 254 aracın yüzde 79,5'ini oluşturdu.

Sürücülerin kendi araçlarını sigorta koruması altına alan ve isteğe bağlı olarak yapılan kaskoda ise poliçe sayısı mart sonunda 7 milyon 393 bin 420, sigortalılık oranı yüzde 25,18 olarak gerçekleşti. Trafiğe kayıtlı araçların 6 milyon 23 bin 235'inin zorunlu trafik sigortası olmadığı belirlendi.

Sigortalılık oranında zirve otomobillerin

Mart sonu itibarıyla en yüksek sigortalılık oranı yüzde 94,29 ile otomobilde görüldü. Trafiğe kayıtlı 15 milyon 498 bin 386 otomobilin 14 milyon 612 bin 765'inin zorunlu trafik sigortası bulunuyor. Otomobil grubunu yüzde 89,79 ile kamyonet, yüzde 80,94 ile özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 80,55 ile minibüs izledi.

En düşük sigortalılık oranı yüzde 35,83 ile motosikletlerde gerçekleşti. Tescilli 5 milyon 323 bin 177 motosiklet bulunurken, sigortalı motosiklet sayısı 1 milyon 907 bin 158 oldu.

Zorunlu Trafik Sigortası Nasıl Yapılır?

Tüm sigorta acenteleri ve sigorta hizmeti veren banka şubelerine giderek veya internetten kolaylıkla trafik sigortası yaptırılabilir. Magdeburger olarak sunduğumuz pek çok sigorta çeşidi bulunmaktadır. Bu sigorta çeşitlerinden birisi de Zorunlu Trafik Sigortasıdır.

Trafik Sigortası için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Trafik sigortası, olası bir kaza durumunda karşı tarafın zararlarını karşılayan bir sigorta çeşididir. Peki bu sigorta çeşidini yaptırmak için gerekli belgeler ve evraklar nelerdir? Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmak için gerekli bilgi ve evraklar şu şekildedir:

T.C. kimlik numarası

Araç ruhsatı belge seri numarası

Araç plaka numarası

Aracın markası, tipi, kullanım şekli

Trafik Sigortası Teminat Limitleri 2024

2024 trafik sigortası teminat limitlerini, araç türüne ve kazanın sonucunda oluşan zararın boyutuna göre aşağıdaki tabloda açıklayalım.

Zorunlu Trafik Sigortası Neleri Karşılar?

Trafik kazası sonucunda karşı tarafa verilen zararın masrafları Elektrik direği, lamba gibi kamuya ait mallara kasti olmayarak verilen zararlar Ev, dükkan ve buna benzer üçüncü kişilere ait mallara verilen hasarlar Kaza sırasında vefat edenlerin defin ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler varsa onların masrafları Trafik kazasında yaralanan kişilerin kısmi ya da süresiz çalışamaz duruma gelmesi halinde o kişilerin ekonomik gelirinin azalması ya da kesilmesi ve baktığı kişilerin destekten yoksun kalması durumlarında meydana gelen masraflar Kaza sonucunda suçlu değilseniz ve buna rağmen karşı taraf sizin haksız olduğunuzu iddia edip size dava açıyorsa avukatlık ücretleri için savunma masrafları

Trafik Sigortası Hangi Durumlarda Ödeme Yapmaz?

Trafik Sigortası aşağıda sıralanan durumlarda ödeme yapmaz.

Sigortalı aracın hareket halinde değilken verdiği zararlarda

Kaza sonucu ortaya çıkabilecek iş durması ya da gelir kaybı gibi dolaylı zararlarda

Kaza sonucunda sigortalı kusurluysa kendi aracının zararlarında

Karşı tarafın yanlarında bulunan eşyaları dışında römorklarda taşınan malların zararlarında

Kazadan dolayı oluşabilecek manevi tazminat talep ve davalarında

Sigortalının aracı çalındığında bir kazaya karışırsa ortaya çıkacak maddi hasarlarda

Patlayıcı madde taşıması sonucu meydana gelebilecek zararlarda

Kaza yapan araçların aynı kişiye ait olması durumunda

Aracın satışı için bırakıldığı ya da bakıma verildiği ortamda kaza gerçekleşirse