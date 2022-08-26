Özgün ALES sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM 2022 ALES sonuç sorgulama sayfasında
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ALES sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM 2022 ALES sonuç sorgulama sayfasında

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) başvuruları 24 Haziran4 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınmıştı. ALES-2 başvurusu yapanlar ÖSYM’nin gerçekleştirdiği 2022 ALES/2 sınavına 21 Ağustos’ta girdi. Şimdi ise gündemdeki soru ‘ÖSYM 2022 ALES sonuçlarını açıkladı mı? ALES 2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES/2 2022 sonuçları ne zaman açıklanır? oldu. İşte ALES 2022 sonuçlarında son durum detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022-ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sonuçlarında son durum
ALES sonuçları haberi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2), 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 2022 ALES-2 başvuruları, 24 Haziran – 04 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde yapıldı. Şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, 2022-ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanır?

2022-ALES/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı ÖSYM üzerinden yayınlanmasından sona ALES sınavına giren adaylar da açıklanan yüze onluk soru kısımları üzerinden ALES not hesaplaması yapmakta. Şimdi ise gözler ALES sonuçları için ÖSYM’ye çevrildi.

2022 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/2 sonuçları 9 Eyül’de erişime açılması bekleniyor. ALES sınavına katılan adaylar ÖSYM 2022 ALES sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

  • ÖSYM 2022 ALES sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

ALES puanı nasıl hesaplanır?

ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak. ALES sınavından alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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