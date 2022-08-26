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2022 GSB KYK yurt sonuç tarihi: e devlet KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler bir yandan üniversite kayıtlarını gerçekleştirirken bir yandan da okuyacakları ildeki KYK yurtlarını araştırıyor. Barınma ve maddi destek imkanı sağlayan KYK'da yurt başvuruları 24 Ağustos’ta başladı. KYK yurt başvurusunu henüz tamamlamamış olanlar 2022 KYK yurt başvurusu ne zaman sona erecek, KYK yurt başvurusu son gün ne zaman? sorusunu sorarken, KYK yurt başvurusunu bitirenler ise 2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap arıyor. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman sona erecek, başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte GSB 2022 KYK yurt başvuru yerleştirme sonuç tarihleri:

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK yurt sonuç sorgulama: 2022 KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
KYK yurt başvuru ve sonuç tarihleri

YKS tercih sonuçlarının hemen ardından üniversite öğrencileri KYK yurt başvurularını sorgular oldu. Üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos günleri arasında tamamlanacak. Kayıt yaptığı ildeki KYK yurtlarına başvuruda bulunacak öğrenciler ise KYK yurt başvurularını açıklanan tarihler arasında tamamlayacak?

2022 KYK yurt başvurusu ne zaman sona erecek?

24 Ağustos’ta başlayan yurt başvuruları, 28 Ağustos saat 23.59’a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiş olunacak.

GSB KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvurusu e devlet üzerinden yapılmakta. Öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini güncelleyebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor. Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilecek. KYK yurt başvuru sayfası için tıklayın

KYK yurt başvuru 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bilgi verildi. KYK yurt başvuruları bu sene 28 Ağustos’ta sona erecek. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru sonuçları eylül ayında açıklanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor. KYK yurt başvuru sonuç sayfası için tıklayın

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